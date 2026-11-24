聯合國氣候變化大會（COP31）延長兩日磋商後，11月22日在土耳其安塔利亞閉幕。各方就如何在最終文本中處理化石燃料問題未能達成共識。峰會期間，中國與土耳其則簽署可再生能源合作諒解備忘錄。據土方披露，兩國擬在土耳其開發總裝機容量達700萬千瓦的太陽能及風電項目，目標吸引約150億美元中方投資。



COP31氣候高峰會在土耳其進行，中國和土耳其簽署了中國新能源備忘錄。（Getty）

據路透社報道，土耳其能源部長巴伊拉克塔爾（Alparslan Bayraktar）11月12日表示，中土兩國能源主管部門在安塔利亞峰會期間簽署備忘錄，為中方投資當地風電及太陽能電站訂立初步框架。換言之，150億美元是土方期望引入的投資額，並非中國企業在展館接獲的設備訂單，亦不代表資金已到位。

簽署備忘錄前三日，中土兩國已在伊斯坦布爾舉行綠色發展論壇。據彭博社報道，國家副主席韓正在論壇上表示，中方鼓勵企業與土耳其夥伴在新能源領域合作，擴大在當地生產。至於安塔利亞會場內，中國館的活動有逾10家中國企業參與。隆基綠能介紹用於數據中心的儲能電池業務，寧德時代則展示如何減少電池的碳足跡。

國家副主席韓正在論壇上表示，中方鼓勵企業與土耳其夥伴在新能源領域合作，擴大在當地生產。（Getty）

COP31談甚麼？爭議落在「化石燃料」四字

COP31是《聯合國氣候變化框架公約》第31次締約方大會。各方每年開會，商討如何減少溫室氣體排放、協助各國應對暖化，以及由誰出資。今年談判的一大分歧，是最終文本應否明確寫入推動各國逐步脫離煤炭、石油和天然氣。

據路透社報道，大會原定11月20日結束，磋商延至22日，最後提出的文本仍未明確提及化石燃料，歐盟等拒絕支持；部分發展中國家則認為，文本未有交代足夠資金協助它們適應氣候變化。大會最終未能通過涵蓋各項議題的總體協議，但據聯合國氣候變化框架公約秘書處公布，氣候融資、適應氣候變化及公正轉型等個別議題仍取得進展。

聯合國氣候變化大會（COP31）延長兩日磋商後，11月22日在土耳其安塔利亞閉幕。（getty）

從燃油車到電動車 中國設備出口能減多少排放？

土耳其今屆主推「35×35」倡議，希望到2035年，電力佔全球終端能源消費的比重由目前兩成多提高至35%。這個比例指交通、供暖等用途有多少改以電力驅動，並非指35%的電力來自可再生能源。以燃油車換成電動車為例，交通用電比重會上升，實際能減多少排放，還要看電力來自燃煤、天然氣，還是風電、太陽能。

中國出口的清潔能源設備能發揮多大作用？據氣候政策網站Carbon Brief分析，若今年首三季的出口趨勢持續至年底，全年從中國出口的太陽能板、風機、電池及電動車在海外投入使用後，估計每年可避免約4.5億噸二氧化碳排放，相當於巴西一年的二氧化碳排放量。這是按設備投入使用後取代部分化石能源所作的推算，並非今年已實現的減排量。