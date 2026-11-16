半個月連遭兩度槍擊恐嚇！台灣歌手「芒果王子」急報警：我不怕事

台語歌手「芒果王子」楊哲今日（16日）上午在FB證實，其位於屏東縣的店面再度遭人開槍恐嚇。針對楊哲枋寮店面遭開槍事件，他表示短短半個月內已兩度遇襲，目前正式向屏東警方報案追查。



50歲的楊哲今日（16日）上午8時許透過FB發布聲明，透露經營的枋寮店面再度遭人開槍，讓他相當錯愕。由於這已經不是第一次發生類似事件，面對接連而來的暴力威脅，他也忍不住質疑，自己平時行事低調，完全不清楚究竟得罪何人。

楊哲枋寮店面遭開槍事件，他表示短短半個月內已兩度遇襲，目前正式向屏東警方報案追查。（Facebook@楊哲-芒果王子）

楊哲透露，第一次槍擊事件發生在9月29日，沒想到近期又再度遭人開槍，短時間內連續發生兩宗事件，讓他難以接受。他也猜測，是否因為最近事業發展順利，引起他人嫉妒，才會遭到如此對待。

對於接連遭到恐嚇，楊哲在聲明中直接向對方喊話，強調如果彼此之間真的有什麼問題，大可以當面坐下來談，沒有必要採取開槍這種激烈手段。他也展現不畏懼的態度，表示自己雖然不會主動招惹別人，但也絕不是任人欺負的對象。

聲明稱：我不怕事

對於接連遭到恐嚇，楊哲在聲明中直接向對方喊話，強調如果彼此之間真的有什麼問題，大可以當面坐下來談，沒有必要採取開槍這種激烈手段。（Facebook@楊哲-芒果王子）

楊哲本名黃揚哲，來自屏東，早年透過歌唱及模仿類節目拿下雙料冠軍，正式踏入演藝圈。他曾為台語天后江蕙演唱的經典歌曲《夢中的情話》填詞，憑藉渾厚歌聲在台語歌壇闖出知名度。

除了音樂事業，楊哲在家鄉枋寮還擁有芒果園，並投入相關副業經營，因而獲得「芒果王子」的稱號。此次店面接連遭人開槍，楊哲已向屏東警方報案，警方將進一步調查槍擊案發生經過及背後動機。

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