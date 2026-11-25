近日，有內地網民反映可口可樂瓶身沒有標示「生產日期」，僅印上保質期，引發網民熱議，更有不少人擔心取消生產日期會令無良商家有機可乘，將「倉底貨」重新噴碼後再出售。

中糧可口可樂客服回應證實，新出廠產品已啟用新標籤，統一僅標註保質期到期日。據悉，此變化源於《食品安全國家標準 預包裝食品標籤通則》（GB 7718—2025），新規訂明保質期6個月及以上的預包裝食品，生產日期改為「自願標示項目」。



來自吉林長春的網民反映，其購買的可口可樂僅在瓶頸噴碼標註數字「20270722」，並無標示生產日期。（經視直播）

《經視直播》報道，來自吉林長春的網民反映，其購買的可口可樂外包裝印有「保質期9個月」及「保質期到期日見瓶頸」提示，但瓶頸噴碼僅標註數字「20270722」，並無標示生產日期。

中糧可口可樂飲料有限公司服務熱線客服證實，目前新出廠的可口可樂產品已改為標示保質期到期日，不再印上生產日期。以市面常見的500毫升瓶裝可樂為例，其保質期為9個月，消費者可將到期日向前倒推9個月計算生產日期。

客服表示，目前市場上新舊版本產品會同時流通，尚未過期、印有生產日期的舊款可樂依舊可以正常售賣。

可口可樂外包裝印有「保質期9個月」及「保質期到期日見瓶頸」文字，並無標示生產日期。（經視直播）

事件引發網民討論，多數消費者坦言一時難以適應，有人直言「我爸媽拿到瓶子只會愣住，倒推九個月誰算得過來」，質疑多印一行生產日期並非難事；亦有網民憂心信息透明度會大打折扣，擔心無良商家會趁機在保質期上動手腳，「壓箱底的可以重新噴碼了，也不用在意哪年生產的了」、「合規歸合規，心裏還是有點沒底」。

不過，亦有網民理解廠方屬合規操作，認為直接標註到期日同樣清晰，企業提前執行屬合規操作，雖然初期失去生產日期確實不習慣，但直接標明到期日亦能一目了然何時過期，呼籲消費者慢慢適應新規。

據介紹，有關調整源於2025年3月發布、將於2027年3月16日正式實施的《食品安全國家標準 預包裝食品標籤通則》（GB 7718—2025）。新規明確，保質期6個月及以上的預包裝食品，可僅標註保質期和到期日，生產日期改為自願標示項目，企業可自主選擇是否印刷。設置兩年過渡期，現階段企業可以提前執行新標準。