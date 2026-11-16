浙江漢聽信偏方生吞蛇膽｢清火｣突抽搐偏癱　醫揭大腦遭寄生蟲安家

浙江一名50歲男子為求「清火明目」，聽信民間偏方，生吞了一顆花生米大小的野蛇蛇膽。未料兩三個月後，他突發左側肢體無力、倒地抽搐，送院檢查驚揭大腦佈滿斑點病灶，更長出花生米大小的水囊。醫生確診為腦囊蟲病，警告生食蛇膽隨時惹「蟲」入腦，絕無藥效。



浙江一名50歲男子為求「清火明目」，聽信民間偏方，生吞了一顆花生米大小的野蛇蛇膽，示意圖。（網絡圖片）

腦內長水囊 左半身險癱瘓

據《法治日報》引述浙江大學醫學院附屬第一醫院消息，這名台州張姓男子日前突然發病，左半身活動不靈活，隨即倒地，肢體不受控地抽搐，症狀持續約半分鐘。

家屬緊急將其送醫後，頭顱影像檢查顯示其大腦遍佈大量斑點病灶，腦內還有一個花生米大小的水囊。醫生初步排除了中風及腦腫瘤，高度懷疑為腦部寄生蟲感染。最終，張某被確診為腦囊蟲病，致病元兇為鏈狀帶絛蟲（即豬帶絛蟲）。

張某被確診為腦囊蟲病，致病元兇為鏈狀帶絛蟲（即豬帶絛蟲）。（法治日報）

生食如吞蟲卵 醫生促勿信偏方

醫生解釋，蛇是不少寄生蟲的中間宿主，野生蛇體內極易攜帶蟲卵與幼蟲。生吃蛇膽，相當於將蟲卵直接吞進體內；蟲卵孵化後，幼蟲會隨血液四處移行，一旦侵入腦部便會長出囊泡，進而誘發癲癇、偏癱、視力受損及大小便失禁等問題，情況危重時更會奪命。

醫生強調，生蛇膽並非補品，根本不存在明目或清熱解毒的藥效。野生蛇體內寄生蟲極多，生食蛇膽、生吞泥鰍、活物泡酒這類民間偏方風險極高，呼籲民眾切勿盲目嘗試。