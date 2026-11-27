11月23日是中國自主研製的首型殲-15艦載機成功著艦14周年的日子。2012年11月23日，殲-15艦載戰鬥機首次在遼寧艦阻攔著艦和滑躍起飛，實現了我國固定翼飛機由「岸基」向「艦基」的突破。14年間，人民海軍艦載機部隊奮飛遠航，不斷取得新突破，加速艦載機飛行人才培養，由能飛向能戰升級轉變。近日，海軍航空大學某部開展下半夜飛行訓練，錘鍊飛行員全時域打贏能力。



夜色如墨，某機場戰機列陣、引擎轟鳴。隨着指揮員一聲指令，數架戰機刺破夜空，接續起飛。夜幕之下，海天一色。飛行員保持好飛行姿態，開展空中加油訓練。受油機飛行員放出受油探頭，逐步修正姿態，控制好相對速度，操縱戰機逐漸向加油軟管錐套靠近。

受油機飛行員放出受油探頭，逐步修正姿態，向加油軟管錐套靠近。（CCTV中央電視台）

加油結束後，戰機立即脱離加油陣位，奔赴訓練空域，開展相關夜間戰術課目訓練。

海軍航空大學某部 李翊銘：下半夜氣溫較低，人員易疲勞，我們合理調配人員作息時間，在做好防寒保暖的同時，為每名人員配備強光手電，合理調配骨幹力量，確保夜航保障任務順利完成。

在著艦指揮官引導下，參訓戰機陸續返航，精準降落在模擬著艦區。停機坪上，勤務補給車輛有序穿梭；機務保障人員對飛機航電、燃油和動力等各個系統進行細緻檢查，為再次出動做好充分準備。

海軍航空大學某部 王琛博：我們着眼艦載戰鬥機飛行員實現由「能上艦」向「能打仗」升級轉變，從難從嚴開展下半夜實戰化訓練課目，錘鍊部隊夜間飛行和保障能力，最大限度激發飛行員飛行潛能，加速部隊戰鬥力生成。

解放軍從難從嚴開展下半夜實戰化訓練課目，錘鍊部隊夜間飛行和保障能力。（CCTV中央電視台）

航母著艦到底有多難？

事實上，航母著艦常被視為海軍航空兵最危險、容錯率最低的動作之一，因此也常被形容是「刀尖上的舞蹈」，那麼航母著艦到底有多難？

高速艦載機的每一次著艦，遠不同於在陸地上的常規降落，它是要在極短時間、極小空間內，對飛行員操縱、艦載機性能以及整套航母保障系統的極限考驗。

總台軍事觀察員 魏東旭：艦載機飛行員被稱為刀尖上的舞者，就是因為在控制艦載機著艦的過程當中整個的距離是非常短的，在短時間內，必須實現人機合一，人機一體，所有的操縱動作要精準到位，要不斷調整飛行的速度。飛行的角度，才能夠準確觸達著艦區，才能夠讓尾鈎牢牢掛住阻攔索。必須通過長時間、專業化的訓練。不斷地飛，不斷地完成降落的動作，才能夠實現肌肉記憶和本能反應。在作戰的狀態下，這種又快又準的著艦能力，就可以讓艦載機的循環戰鬥能力進一步的強化，艦載機體系就可以不斷完成燃油的補給，完成彈藥的掛裝，恢復了100%的作戰能力，可以再次出征。所以說艦載機快速精準的著艦和部隊整體的作戰能力是密切相關的。

艦載機飛行員被稱為刀尖上的舞者，就是因為在控制艦載機著艦的滑行距離非常短。（CCTV中央電視台）

戰機迭代升級 讓艦載航空作戰體系無短板

從首次成功著艦，到一次次從容歸航，再到多型艦載機協同運作，我們經常提到的「航母五件套」裏殲-15T和殲-15DT和殲-15有怎樣的關聯？殲-35、殲-15T、空警-600、 殲-15DT、新型反潛直升機的配備對航母編隊的戰鬥力又有怎樣的影響？

總台軍事觀察員 魏東旭：殲-15T是「飛鯊」的升級改進版本，實現了「滑彈一體」，既可以在滑躍型航母上部署，也可以在彈射型航母上部署。殲-15T從福建艦上彈射起飛，飛得遠、掛彈多，能有效控制大面積海空區域，可發射更大、更先進彈藥打擊高價值目標。

殲-15T是「飛鯊」的升級改進版本，既可以在滑躍型航母上部署，也可以在彈射型航母上部署。（CCTV中央電視台）

在殲-15基礎上研發而來的殲-15DT，是具有世界領先水平的艦載電子戰飛機，可壓制對手雷達、通信設備，讓對手的防空、指揮系統失能失效，能掩護艦載戰鬥機安全高效完成任務。

殲-35艦載機、空警-600預警機的服役，讓航母擁有了「隱身利劍」和「千里眼」，艦載航空作戰體系再無短板。

殲-35艦載機、空警-600預警機的服役，讓航母擁有了「隱身利劍」和「千里眼」。（CCTV中央電視台）

從引進改造，到自主研發，再到創新突破，人民海軍的航母之路已完成三步走，航母平台與艦載機也實現了同步發展。在先進艦載戰鬥機、艦載機預警機和艦載電子戰飛機的掩護和支援下，人民海軍的航母編隊無堅不摧。近，可守護海岸線和島嶼，戰勝一切來犯之敵。遠，能保護海外利益，維護區域穩定和國際秩序。在全面建成世界一流海軍的道路上，海天雄鷹正振翅高飛。

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