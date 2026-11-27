現代航空工業界長期公認，能夠獨立研發並量產高性能航空發動機的國家僅有美、俄、英、法、中五國。近年中國在軍用與民用航發領域接連突破，反觀鄰國印度，國產戰機卻因美國供應鏈延誤及自研項目受挫而陷入停滯。兩國在航空動力賽道的分野，折射出工業體系的深層差距。



LCA海軍型是印度航空航太發展局（ADA）和印度斯坦航空有限公司（HAL）的聯合計畫。 （印度政府）

印度戰機面臨無芯可用 外購與自研雙雙受挫

在現代空軍裝備體系中，戰鬥機機體設計固然重要，但決定戰機航程、機動性與載彈量的核心，始終是居於機身腹部的渦輪風扇發動機。近期印度空軍的擴軍計劃便因為發動機供應斷層而陷入被動。據路透社及印度防務媒體披露，美方受全球供應鏈與中東局勢波及，導致2024至2026年間F404-IN20發動機交付屢次脫靶，截至2026年第四季累計交付進度嚴重落後，使HAL交付印度空軍的Tejas Mk-1A被迫順延。

這種被外界形容為「等米下鍋」的尷尬局面，源於印度航空工業長期存在的路徑依賴。早在上世紀80年代，印度便與啟動「光輝」戰機同步，立項研製名為「卡韋里」（Kaveri）的國產軍用渦扇發動機，試圖實現戰鬥機動力自主。經過長達40年的研發與巨額資金投入，「卡韋里」發動機始終無法解決單晶渦輪葉片成品率低、高溫合金耐受度不足以及整機推重比不達標等工程難題。最終，該項目不得不大幅降低技術指標，轉向為無需加力燃燒室的無人機提供動力。

在國產動力難產、美製發動機交付屢屢推遲的雙重夾擊下，印度空軍正面臨戰鬥機中隊數量持續下滑的戰力真空。即便印度政府近年嘗試透過路透社報道的技術轉讓協議引進美製F414發動機生產線，甚至為下一代先進中型戰鬥機（AMCA）尋求與法國賽峰集團合作，但缺乏本土基礎工業支撐的技術引進，依然無法在短期內扭轉受制於人的局面。

印度空軍總司令與來訪的日本航空幕僚長坐上LCA「光輝」戰機升空飛行。（FaceBook@Indian Air Force﻿）

中國補齊動力短板 構建完整航發譜系

與印度的曲折歷程形成鮮明對比，中國航空發動機產業在經歷數十年的技術積累後，已正式跨入全球第一梯隊。在國際航空工業界，美國、俄羅斯、英國、法國與中國被公認為全球僅有的五個具備完整航空發動機自主研發與製造能力的國家。這一地位的確立，並非依賴單一型號的偶然突破，而是建立在覆蓋大、中、小推力以及軍民兩用全譜系的產品矩陣之上。

在軍用航空領域，中國早期主力戰機曾長期依賴俄製AL-31系列與RD-93發動機。但隨著國產渦扇-10「太行」發動機在材料工藝與數碼化控制系統上的持續迭代，該系列已實現大規模成熟量產，全面裝備殲-10C、殲-16及早期批次的殲-20重型隱身戰機。在此基礎上，專為新一代隱身戰機研發的先進動力系統亦穩步推進。據南華早報分析指出，隨著國產中等推力渦扇-19與大推力渦扇-15等新型號逐步走向成熟，中國新一代隱身戰機的機動性與超音速巡航潛力正得到充分釋放。

除了主力戰機心臟之外，中國在大型運輸機動力、無人機動力及商用航空發動機領域亦同步發力。據科普中國報道，多款面向高端無人航空平台的新型渦扇發動機已在公開航空活動中亮相；而在民用領域，伴隨國產大飛機商業化運營推進，長江-1000A（CJ-1000A）高涵道比渦扇發動機正加速配裝試驗機開展適航取證與飛行測試，作為國產C919大飛機的備選自主動力，全面進入取證衝刺階段，標誌著中國航發產業正從軍用保供向軍民融合的商業化高地邁進。

10架已全面換裝渦扇-20渦輪風扇發動機的運-20B同場亮相。（央視新聞）

基礎材料與試驗體系 決定成敗的隱形門檻

航空發動機被譽為現代工業皇冠上的明珠，其研發難度在於極端物理環境下的工程控制。一台先進軍用渦扇發動機在工作時，渦輪前燃氣溫度往往高達1700攝氏度以上，遠超普通鎳基高溫合金的熔點，而渦輪葉片每分鐘需承受超過一萬轉的離心力拉扯。要讓發動機在如此苛刻的條件下安全運轉數千小時，考驗的是一個國家的特種冶金、精密鑄造、氣動熱力學及數控加工綜合實力。

中印兩國在航發領域之所以走出截然不同的軌跡，首當其衝的差異便在於基礎工業體系的完整度。中國在過去幾十年間建立起全球門類最齊全的工業體系，從稀土金屬提純、單晶空心葉片精密鑄造，到高精尖五軸聯動數控機床，均實現了高比例國產化。反觀印度，其工業化進程呈現顯著的服務業主導特徵，重工業與基礎材料科學長期投入不足。據中國軍網分析，印度不僅缺乏製造高性能單晶葉片的特種冶金能力，連模擬高空高速飛行環境的大型高空試車台等基礎實驗設施亦長期處於規劃或建設階段，導致研發人員無法在地面完成充分的極限工況測試。

2025年9月19日，吉林省長春市，殲-10C戰鬥機於中國人民解放軍空軍開放日活動暨2025長春航展上展出。（Getty）

戰略定力與體制效能 跨越漫長研發週期

除了硬體製造能力的落差，科研管理體制與戰略定力同樣是決定航發成敗的關鍵變數。航空發動機從預研立項、核心機驗證、整機台架試車到高空台試驗與定型列裝，通常需要跨越20年至30年的時間週期，期間需要龐大且持續穩定的財政資金投入。

中國在2016年專門整合全國航空動力科研院所與製造企業，成立中國航空發動機集團，將發動機從傳統飛機製造體系中剝離出來，實施飛發分離的專業化運作模式，並啟動國家級兩機專項資金予以長期保障。這種舉國體制下的集中攻關，確保了基礎研究與工程試錯不會因短期商業波動而中斷。

相比之下，印度國防科研體系長期受困於官僚低效與政策搖擺。國防研究與發展組織（DRDO）與負責生產的印度斯坦航空公司之間權責不清，項目預算常因政黨輪替或軍方臨時修改技術指標而一再延誤。當自研項目遭遇瓶頸時，決策層往往傾向於直接向美、俄、法等國採購成品武器應急，這種「造不如買」的慣性思維雖然在短期內緩解了裝備壓力，卻在客觀上擠佔了本土科研經費與工程實踐機會，使印度航空工業始終難以跳出依賴外購的循環。