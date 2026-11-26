「大灣區跨境直通救護車試行計劃」於2024年11月30日啟動，推行即將滿兩周年。11月25日，廣州與香港舉行跨境直通救護車「北上」全流程演練，模擬將香港非急症患者直接轉運至廣州南沙就醫的流程。



演練結果顯示，救護車從廣州出發、經深圳灣口岸到香港醫院再原路返回，全程不足5.5小時，其中患者由香港醫院病床直達廣州醫院病床的「床對床」轉運僅耗時約2.5小時。



跨境直通救護車從香港威爾斯親王醫院出發，原路返回。（廣州日報）

跨境直通救護車回到中山大學附屬第一醫院南沙院區。（廣州日報）

據《廣州日報》報道，這次演習模擬一名內地遊客在港期間意外骨折，經當地醫院治療後情況穩定並符合轉運標準，通過跨境直通救護車返回內地治療的場景。

演練當日上午9時32分，一輛懸掛粵港兩地牌照的救護車從指定轉運醫院（中山大學附屬第一醫院南沙院區）出發，於11時20分經深圳灣口岸「生命通道」快速通關，並於12時32分抵達香港威爾斯親王醫院完成模擬患者交接。隨後救護車搭載患者原路北上，下午2時55分順利返抵南沙院區完成院內交接及麻醉藥品與精神藥品處置，全程不到5.5小時。其中患者從香港病床到廣州病床僅用時約2.5小時。

參與演練的南沙跨境救護車通過深圳灣口岸，前往威爾斯親王醫院，準備模擬載送病人至中山大學附屬第一醫院南沙院區。（香港政府新聞處）

中山大學附屬第一醫院南沙院區副院長黃海威指出，該院今年2月曾順利完成首宗穗港救護車「南下」實戰轉運，護送一名在粵受傷的香港遊客返港就醫；今次「北上」演練成功，標誌着穗港跨境轉運正從單向邁向雙向互通閉環。

他透露，目前院方配備兩地牌照救護車及十多名持有赴港工作簽注的骨幹醫護，收到香港非急症患者轉運資料後可於當日完成評估，最快翌日即可啟動轉運，車上設備齊全且兩地醫院可透過後台全程監控。

參與演練的香港和南沙醫護人員在演練開始時於威爾斯親王醫院模擬交接病人。（香港政府新聞處）

參與演練的香港和南沙人員模擬運送病人離開威爾斯親王醫院，前往中山大學附屬第一醫院南沙院區。（香港政府新聞處）

另據政府新聞處消息，醫務衞生局局長盧寵茂表示，粵港兩地政府部門順利完成由香港至南沙的北向轉運演練，為試行計劃的雙向轉運安排擴展至南沙奠下基礎。特區政府與相關內地部門會盡快落實措施，加快實現大灣區醫療融合。

行政長官在2025年《施政報告》中提出聯同粵澳政府有序擴展跨境救護車雙向轉運，今年3月香港已率先與深圳、珠海及澳門落實雙向安排。

試行計劃於2024年11月30日啟動以來運作暢順，截至今年11月中，累計已有30名病人由深圳、珠海、南沙及澳門的指定醫院轉運至香港公立醫院，另有3名病人由香港北上轉運至深圳及珠海的指定醫院。