據新京報11月24日報道，近日，浙江省杭州市西湖區三墩鎮多名居民向記者反映，當地商業區和居民區附近的綠道上發現多隻流浪貓的屍體，疑為一名17歲男子射殺。居民以該男子的行為威脅人身安全為由報警後，警方立案。11月24日，記者就此事詢問杭州市公安局西湖區分局三墩派出所，工作人員稱，警方已對嫌疑人作出行政拘留5日的處罰決定，因對方系未成年人，拘留不予執行。但該處罰會形成案底。



報警的居民告訴記者，11月5日晚，她看到該男子手持強光手電筒在草叢中活動。她上前查看時，對方持續用手電筒照射她的臉部，用彈射器朝她身旁連續發射彈體，並揚言要傷害流浪貓。她隨即報警，該男子騎車離開。民警到場後，她和民警在現場發現一隻貓的屍體。次日，她又在同一現場發現幾隻貓的屍體。

杭州三墩鎮商業區和居民區附近的綠道上發現多隻流浪貓的屍體，疑為一名17歲男子射殺。（抖音@國+社區）

居民提供的照片顯示，多隻貓的屍體上可見疑似彈體擊打留下的傷口。據居民反映，有受傷的貓被送醫，醫生從貓的體內取出了彈珠。

報警的居民稱，該男子常揹着黑色的大背包，包裏裝着彈射器，牽着兩隻狗，騎車四處活動。警方告知她，該男子使用的是彈射器是「滑膛手炮」。據居民提供的圖片顯示，該器具長達幾十厘米，形似槍支。

杭州17歲男持滑膛炮射殺流浪貓▼▼▼

據該居民透露，警方曾組織她與涉事男子的母親在派出所溝通。她回憶，對方當時承認兒子曾用彈射器打貓。居民提供的雙方溝通的視頻顯示，對方稱，「兒子真的很喜歡貓……野貓對居民帶來的影響也很大。」11月24日，記者就上述說法向涉事男子的母親求證，對方未予回應。

另有居民稱，該男子多次在小區頂樓射擊防水層，附近小區一戶養貓居民家的玻璃也被該男子用彈射器具打碎，另一小區一樓一間空置商鋪的玻璃也被打碎。

居民提供的接報回執顯示，11月7日，有人就三墩鎮五洲國際廣場附近流浪貓疑遭射殺一事報警。另據《行政案件立案告知書》，11月10日，有居民報警稱人身安全受到威脅，三墩派出所已就該報案立案。最終，警方對嫌疑人作出行政拘留5日的處罰決定，因對方未成年，不予執行。

11月19日，杭州市公安局西湖區分局在「浙江民呼我為」平台回覆稱，社區民警已會同屬地街道、社區，聯合監護人落實嚴格監護管控措施，同步開展家庭教育指導和心理疏導，並落實監護人定期報告制度。

理解此類案件，要看行為人是否把具有殺傷力的器具帶入居民區、公共空間，向人或財物射擊，以及這種行為是否已經危及不特定多數人的生命、健康和財產安全。

涉事男子常揹着黑色的大背包，包裏裝着彈射器，牽着兩隻狗，騎車四處活動。（觀察者網提供）

據封面新聞2024年報道，有網友發布消息稱，成都武侯區鷺島國際1、2期小區院內，頻頻出現流浪貓遭遇弩擊，這一消息及相關圖片在小區業主之間被不斷轉發。不少養寵的家庭擔心自己的小貓、小狗成為攻擊的對象，還有一些家長擔心小孩在樓下玩耍時被「誤傷」。事情發生後，小區有業主報警求助，轄區派出所民警迅速介入調查。截至2024年5月29日晚間，疑似射殺流浪貓的人員已被警方抓獲。

《法治日報》律師專家庫成員、北京冠領律師事務所執行主任任戰敏曾表示，目前，我國法律尚未對虐待動物行為進行直接規定，只是在野生動物保護法中有原則性規定「不得虐待野生動物」。法無明文規定便意味着無法直接將虐待動物的行為認定為違法行為，但虐貓行為在以下情況下也會受到法律處罰，一是此行為造成了嚴重不良後果，二是其虐待殺害的動物是他人的私有財產。

如果虐貓者將虐貓視頻發布在網上，造成了相當惡劣的影響，則有可能被認定為尋釁滋事行為，根據法律規定會受到治安管理處罰。如果被虐待的貓有主人，那麼，貓屬於貓主人的私人財物，虐貓者侵犯了貓主人的財產權，應當承擔侵權責任。同時，如果受虐待的貓的鑑定價格超過5000元人民幣，達到刑事立案標準，還可以以涉嫌故意毀壞財物罪追究其刑事責任。

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