聽說過哭錯墳的，埋錯墳的你們聽說過嗎？起因是女子（抖音@好熱快喔～）發現家中愛貓「咖啡」不見了，懷疑是趁人不備偷偷溜出去了……一家人連忙出門找。豈料，找到的卻是「咖啡」的屍體。



女子難過至極，也只能接受現實。最後一家六口帶上貓糧和罐頭，開車去郊外打算送牠最後一程。都說萬物有靈，他們埋葬完小貓，就連座駕也陷進泥土裡。他們覺得是小貓的靈魂捨不得家人離開，六個人合力才把車推了出來……完成了一場畢生難忘的送別。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

愛貓「咖啡」失蹤，家人出門尋找竟驚見遺體。（抖音＠好熱快喔～）

貓：聽說你到處說我死了！！

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當他們紅着眼睛回到家，卻發現「咖啡」本尊剛睡醒：「聽說，你們把葬禮給我辦完了？」原來，他們埋葬的是一隻和咖啡長得很像的流浪貓。失而復得的家人們瞬間狂喜，家裏充滿了「哈哈哈哈哈哈哈哈」的歡聲笑語，只有咖啡一頭霧水。

這場面簡直不亞於辦完喪禮後，卻發現當事人正坐在家裡咬瓜子看電視……點開評論區，也是熱鬧非凡。有人站在咖啡視角：「第二天的咖啡be like：外面都在傳我死了，你們有什麼頭緒嗎？」

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雖然是一場烏龍，但：

好消息：自家小貓沒有死；

好消息：流浪貓本來曝屍荒野卻意外收穫了一個體面的葬禮；

壞消息：哪裏還有壞消息？



話說回來，這怎麼不算是冥冥之中命運的安排呢？

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】