女童遇流浪貓討食竟大方掏錢　喊話想吃自己買 　爆笑互動惹熱議

太好笑了家人們！世界上最可愛的兩個物種相遇鬧出了世界上最好笑的笑話~博主@小肥可 分享女兒投餵流浪貓的日常。



小孩手裏拿著美味大油條，對面蹲著一隻小流浪，想必也是飢腸轆轆。本以為小孩會給小貓分享吃的，結果小孩的思路如此清奇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小孩手裏拿著美味大油條，對面蹲著一隻小流浪，想必也是飢腸轆轆。（抖音@小肥可）

小孩：想吃自己買！

小女孩：你也想吃？給你錢你自己買去！

小咪：？……不對！……？



網友：授貓以魚，不如授貓以漁。大師我悟了。小朋友這麼小就懂得這個道理也是有點厲害哦~還有網友給小貓支招：我就買你手上那兩根吧，錢你自己撿。咪：吃了文盲的虧兩次！！不說了我真的要去上學了！

這種熱鬧，小貓的清湯大老爺怎麼能不來湊呢？網友po出小貓「偷」外賣的圖：

網友po出小貓「偷」外賣的圖。（抖音@憂鬱&農村入）

這就是為什麼有些貓叼外賣的原因，因為真的有人給它錢。那是小貓自己的外賣。小貓：終於有人為我發聲了！！！哈哈哈哈哈萌物相遇，萌上加萌！

再來看看這個幫咪撐傘傘的小女孩~心軟軟。博主@吐泡沫的魚 分享，下雨天自己女兒在幫流浪小貓遮雨，即使自己淋濕了也沒在意。

小女孩就算自己淋雨也要給貓撐傘：

小小咪：咪的世界在下雨，咪處理不好。

小女孩：我有愛莎公主的傘，我幫你處理呀~

小小咪：我想我面前的你才是真正的公主~



網友：善良的人本身就是善良的。這才是我們未成年人保護法應該保護的小孩，而不是那些漠視生命的傢伙。希望小小咪和小小人類都能健康快樂長大！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】