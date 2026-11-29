品勝（PISEN）自即日起召回2025年5月1日至2026年7月31日期間生產的6款型號尿袋（移動電源），共11860個。

官方指出，相關產品因設計裕度不足及生產製造偏差，極少數在使用時可能過熱甚至構成安全隱患，受影響用戶可獲全額退款。



深圳市市場監督管理局消息，日前，廣東品勝電子股份有限公司按照《消費品召回管理暫行規定》的要求，主動向深圳市場監督管理局報告召回計劃，自即日起召回2025年5月1日至2026年7月31日期間製造的移動電源：

型號TP-D114，生產批次為202509101，涉及數量為708個

型號TP-D133，生產批次為202505101，涉及數量為3175個

型號TP-D151，生產批次為202602101，涉及數量為1418個

型號TP-D168，生產批次為202605101，涉及數量為1519個

型號TP-D156，生產批次為202511101，涉及數量為1075個

型號KC-DY08，生產批次為202607VMI，涉及數量為3965個



品勝召回的移動電源型號及批次號。（南方都市報）

本次召回範圍內的移動電源，由於部分產品設計裕度不足、生產製造偏差等原因，極少數產品在使用過程中可能出現過熱現象，極端場景下存在安全隱患。

廣東品勝電子股份有限公司將為受影響消費者提供兩種處理方式，包括指導消費者作無害化處理並退款，或直接退貨退款。

用戶可登入廣東品勝電子股份有限公司官方網站或透過微信公眾號、致電品勝官方客服熱線，或聯絡原購買平台店舖客服查詢所持產品是否屬於受影響批次；此外，用戶亦可登入深圳市市場監督管理局網站「專題服務—質量發展與監督—消費品召回管理」欄目查閱詳情。

（微博@PISEN品勝）

另據《南方都市報》報道，品牌方官網已公布《品勝主動召回部分批次移動電源產品》的通知。用戶只需進入品勝「召回服務」頁面，掃描移動電源底部的二維碼後，即可立即確認該產品是否具備召回資格。品牌提醒，用戶應立即停止使用及充電召回範圍內的產品，可按官方指引申請退款。

今年9月，品勝曾召回型號TP-D114、TP-D133的部分批次移動電源。其中，TP-D133型號曾在浙江省市場監督管理局公布的2025年度省級產品質量監督抽查情況中，被檢出「熱灼傷（接觸溫度限值）」項目不合格，引發關注。