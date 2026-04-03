尿袋新國家標準正式發佈　5方面強化安全　包括需標註專屬ID

《人民日報》消息，2026年4月3日，強制性國家標準《移動電源安全技術規範》正式發佈，將於2027年4月1日實施。



羅馬仕「尿袋」。（微博）

該標準在以下5個方面進一步強化移動電源安全水平：

一是強化電池本質安全要求，明確提升移動電源在高溫、過充、擠壓等濫用場景下的安全防護能力，新增電池針刺試驗，從源頭降低安全風險。

煙霧蔓延整個機艙。（影片截圖）

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

二是新增循環老化後析鋰檢測，降低移動電源長期使用後的內部短路風險。

三是提出智能管理要求，不僅明確電池電壓、溫度等關鍵參數的實時監測要求，還要求產品具備異常信息存儲與讀取功能，切實保障消費者知情權。

四是推行產品唯一性編碼管理，要求移動電源標註專屬「身份證號碼」，消費者可通過該編碼查詢電池品牌等核心信息，提升消費透明度。

五是加強生產製造全流程管控，明確提出移動電源的原材料、生產過程管控要求，從根源上提升移動電源的安全水平。

已購買的、有CCC認證的充電寶，在新國標實施後還能帶上飛機嗎？

新國標實施後，旅客此前已購買的通過CCC認證的充電寶，只要符合民航現行相關規定，仍可正常攜帶乘機。需要強調的是，充電寶使用不當，出現碰撞、嚴重擠壓、過充等也會增加使用風險，建議旅客不要攜帶類似的充電寶乘機。

無3C標識尿袋 如不上飛機 可在內地使用嗎？附真假標誌分辨方法（央視新聞）

《技術規範》設置了12個月的過渡期，即自發佈之日起12個月後正式實施，即2027年4月1日。