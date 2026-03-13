江西女收到3個一模一樣「尿袋」　疑為新型騙局可竊取私隱

3月11日，網民李女士反映，近日她莫名收到了3個裝有充電寶（行動電源，俗稱「尿袋」）的陌生快遞，擔心遭遇詐騙，向民警求助。目前，物品已交由警方處理。



女子稱收到3個一模一樣的陌生快遞。（抖音@清風）

《齊魯晚報》報道，據李女士回憶，3月9日那天，她陸續收到了3個快遞包裹，拆開後發現，裏面分別裝有3個一模一樣的充電寶和手提袋。她稱，快遞單上的寄件信息是潮汕的一位黃先生，收件信息中，其住址、電話等信息都準確無誤。

女子上網查詢發現有「充電寶詐騙案例」，將物品移交警方。（抖音@清風）

李女士表示，家中並沒有人下單過充電寶，她上網查詢注意到，有人分享了類似「充電寶病毒詐騙」的經歷，她因擔心遭遇詐騙，始終未使用這3個充電寶，並將其交到了當地派出所。民警表示，確實存在充電寶詐騙的案件，但不確定李女士收到的這些是否涉嫌詐騙，需要進行專業的拆解檢測與核實。

不少網民提醒這可能是一種詐騙方式。有人稱「來路不明的充電寶千萬不能用，插入手機可能信息資料被盜走」。此前多地警方曾揭露，詐騙分子會將普通充電寶改造，內部植入特殊晶片。當手機連接後，晶片會嘗試與手機建立數據連接。一旦用戶誤點「信任此設備」的彈窗，惡意程序便會侵入手機，竊取個人信息、銀行賬戶密碼，甚至遠程操控手機轉賬。