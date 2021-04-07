港漂女擲近千萬買紅磡新樓　內媒：「新香港人」成香港樓市生力軍

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-07 16:36

來自大陸的「港漂」陳芳（化名）兩個月前剛取得香港永久居民身份證成為「新香港人」，就迫不及待地要入市，以820萬港元在紅磡購入一個5年樓齡、實用面積約40平方米的兩房單位。 內地傳媒《21世紀經濟報道》指出，「新香港人」不受香港政府於2012年10月推出的樓市調控措施限制，現時已經正在成為香港樓市的生力軍。

陳芳在受訪時表示，雖然香港的樓價漲幅比不上內地一線城市，但是1000萬港元以內的「剛需房」下跌空間有限，加上香港的「租售比（每平方米使用面積的月租金與每平方米建築面積房價之間的比值）較高，800萬港元的單位月租可以有接近2萬港元，回報率相當可觀。陳芳更稱，最重要是香港的貸款利率非常低，所以決定要入市，「我們幾乎把整個香港的新盤、10年以內樓齡的次新房都看了一遍。最後我們考慮了一個小時就拍板買了。」

陳芳表示，雖然香港的樓價漲幅比不上內地一線城市，但是1000萬港元以內的「剛需房」下跌空間有限。（視覺中國）

陳芳稱，香港的新冠肺炎疫情持續超過一年，但樓價仍然堅挺，堅定其入市信心，「香港樓市始終存在供應不足，樓價的抗跌能力較強，而且隨著疫情好轉，明顯感覺到樓市的氣氛正在好轉，我們也不想再觀望了。」

報道有提到，2012年10月，香港政府公布一系列的「辣招」以調控樓市，其中針對非香港永久居民及公司，有額外15%的買家印花稅（BSD）等。故此，「新香港人」不必繳納合共高達30%的印花稅，以陳芳為例，她可以省下超過120萬港元。

按揭利率方面，內地商業貸款的利率超過5%，但香港近期大部分銀行的按揭利率大約只有1.5%。陳芳計算過，以30年貸款600萬港元為例，香港的利率為2%，每個月還款僅需2.2萬港元，總利息支出198萬港元。但內地的話利率要5%，每個月還款超過3萬港元，總利息支出高達559萬港元。

近期一手私宅或二手住宅內地買家比率，均呈現上升趨勢。（視覺中國）

報道並引述香港土地註冊處提供的資料，一手私宅個人買家登記中，按已知買家姓名作分析，以成交宗數計算，其中內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家在香港一手私人住宅註冊量比例，由2020年第二季的低位約8.7%，連續上升三個季度，至2021年前2個月的約10.5%。與此同時，今年頭2個月內地買家購買香港一手私宅錄得的宗數，同比大幅增加約30%。二手住宅個人買家登記的宗數中，內地買家佔個人買家於香港二手住宅註冊量比率，亦連續三個季度增加，由去年第二季的低位約5.1%，升至今年前2個月約6.8%。成交宗數方面，今年頭2個月內地買家購買香港二手住宅錄得的宗數，同比激增約45%。

美聯集團主席黃建業在受訪時亦稱，無論一手私宅或二手住宅內地買家比率，均呈現上升趨勢。由於中港兩地尚未通關，估計該些買家當中不少為早年移民香港、已持有本地永久性居民身份證的「新香港人」，形容是「新香港人撐港樓」。黃建業更透露，「新香港人」對住宅的喜好有別於土生土長的香港人，首要追求的是「豪」（豪宅），而且是「愈豪愈受追捧」。愈來愈多的內地企業來港拓展，管理層及高級管理人員在香港置業，皆以超級豪宅為首選，願意一擲萬金，付出高昂買家印花稅以購買優質超級豪宅。

黃建業稱，「新香港人」追求的是「豪」，同時亦求「新」。（視覺中國）

此外，黃建業稱「新香港人」亦求「新」，新區及新盤都會受到追捧。例如今年頭2個月，內地買家最喜愛的新盤地區為九龍啟德，以一手私樓註冊量計算，內地買家佔整體買家比率達約33%，其次為康城，佔比達到約20%。

（21世紀經濟報道）