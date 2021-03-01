香港樓價15年飇4倍　自置居所比率創廿年新低　首置平均年齡44歲

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-01 19:03

立法會秘書處今日（1日）發表有關「自置居所對香港社會經濟的影響」的研究簡報，發現香港樓價15年內急升391%，即接近4倍，但同期住戶月入中位數只增加了78%。而自置居所比率於2019年更下跌至49.8%，為20年新低。雖然比率於2020年後期輕微回升至51.2%， 但仍遠低於富裕經濟體的60%水平。 報告亦提到，自置居所戶主年齡偏向年長人士，首次置業人士的平均年齡於2019年已推遲至44歲。而35歲以下的年輕世代在整體自置居所戶主中的比例，自1997年的22.1%，已大幅收縮至2019年的7.6%，引發社會流動是否放緩的關注。

立法會秘書處發表有關「自置居所對香港社會經濟的影響」的研究簡報，發現香港樓價15年內急升391%。（資料圖片）

04年單位供應充裕 自置居所比率創新高

研究形容，在過去23年，香港的自置居所比率於呈「倒U型」發展。報告解釋，在1997年7月，政府就房屋政策作出重大承諾，例如提出每年供應不少於8.5萬個住宅單位、推出「租置計劃」等，加上亞洲金融風暴為提供置業機會。在單位供應充裕下，比率持續上升至2004年的高峯54.3%。

暫停開拓新地 樓價2011年前反彈133%

至於2011年前，比率則停留於約53%水平。研究報告解釋，政府在2002年11月，政府收緊土地及房屋供應，包括停止拍賣土地、無限期停建資助出售房屋止租置計劃等。



因此，在2005至2011年期間，新土地供應量大減逾8成半，房屋總落成量暴跌57%，樓價更大幅反彈133%，但由於早年的空置單位仍可穩定地吸納用家，故自置居所比率仍能維持53%的高水平。

自置居所比率創20年新低

報告亦指，政府雖然後來增加房屋供應，例如重推居屋、建立土地儲備、成立土地供應專責小組等，但形容這些措施依然不足以滿足需求，無論開發新土地、興建樓宇的過程都很漫長，又指早前暫停開拓新土地的負面影響， 迄今仍未消退。

在2011年至2019年間，房屋供應總量僅為年均29,500個單位，而樓價再度倍升，升幅達110%，自置居所比率回落至2019年的49.8%，創 20 年新低，自置居所住戶數量只淨增長了 45,700 戶。

研究報告指出，首次置業人士的平均年齡，於2019 年已推遲至 44 歲。（資料圖片/梁鵬威攝）

年輕戶主大減 不足8%做業主

研究亦發現，35歲以下的年輕戶主，於1997 年曾高佔整體自置居所戶主的 22.1% ， 但 於 2019年則急跌三分之二至僅7.6%。首次置業人士的平均年齡，於2019 年已推遲至 44 歲。報告形容，單憑工作入息，年輕人難以追趕不斷攀升的樓價，亦難於在物業市場與其他買家競爭。

相反，居於自置居所的 60 歲及以上年長戶主數目，於1997至2019 年期間，由192,100 人倍升至536,000 人，在所有自置戶主中的比例，亦由 21.4%倍增至 41.2%。而在2009至2019年期間，私人住宅單位的淨增業權大多由投資者持有，並放租予租戶，而非自住。

66%業主已還清按揭貸款

研究亦發現，本地業主的財務狀況穩健， 66%的自置單位業主在 2016 年已償還按揭貸款。他們擁有較強的購買力添置單位，可作第二居所、供子女居住，或為投資用途，對跨世代的財富分配構成影響。