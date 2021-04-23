王岐山為習近平「報幕」暖場　「臨時主持」角色鮮明展現

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-04-23 19:00

在中國的高層政治方隊中，國家副主席這一職位一直被視為「禮儀性」的虛職，其本沒有獨立的職權，依中國憲法的規定，其職責主要是協助國家主席工作，受主席的委託，可代行主席的部分職權。因此其所擁有實權大小取決於在中共黨內的地位與職務，以及國家主席的權力賦予。 對於王岐山來説，輿論一直有個判斷，他所被賦予的權力似乎並不僅限於「禮儀性」的功能，而是真正承擔了配合習近平戰略性外交的任務。這是錯判還是另一種政治觀察？其實更加接近本質的答案或許在2018年時就已給出。

王岐山（左）在2021年博鰲亞洲論壇年會上的一段拋磚引玉式的發言令輿論關注到他的自我身份認知。（新華社）

4月20日博鰲亞洲論壇上，被請上台致辭的中國國家副主席王岐山自稱是為國家主席習近平「報幕」。

首先説明啊，我不是致辭，在這次博鰲亞洲論壇的全體會議上，致辭的是我們國家元首習近平主席，但是呢，主辦方……我到場了大家總要給我安排個角色。我領會呢，這個角色就是做一個臨時主持人，臨時主持人也很重要。臨時主持人，我只是為我們的習近平主席的致辭做一個報幕。這體現了我們中國，對我們主席的高度尊重。 ——王岐山

這段在當時頗調動氣氛的幽默既可以説是場面話，或許一定程度上也映射了王岐山的「心裏話」。

與習近平故交的王岐山本就有中共政壇「救火隊長」之稱，尤其是在中共十八大期間任中紀委書記與習近平配合的「打虎」運動，其所展現出的強硬、魄力等，更將他推上更高的政治地位，彼時輿論以「習王反腐」代指中共反腐運動。然而王岐山的政治高光時刻並未止步於其中紀委書記之職，而是在2018年的黨政領導人換屆選舉中以70歲之齡當選國家副主席。

王岐山的超齡就位一時令輿論關注，有猜測其將再定義「副主席」所扮演的角色。因此，過去幾年，在這種期待以及其較為幽默的個人風格下，他每每現身總能引起關注。但正如在此次博鰲論壇所表現的，王岐山展露給外界的更多是自謙，甚至給人以刻意降低身段的觀感。

其實，如果真正理解王岐山的「國家副主席」角色，就會發現這並不足令人稱奇。首先，拋開輿論加諸在王岐山身上的期待與猜測，回望他過去幾年的活動軌跡，除了中南海接待外賓、禮儀性外訪以及隨同中共七常委出席國內重大活動外，似乎也並未有特殊舉動。王岐山或許以其知美派的角色的確在外交中顯得更自如，但其行動也僅限於國家副主席的職能。因此，王的自謙本質是其基於國家副主席之職對國家主席的協助職能要求。

其次，按照此前對國家領導人任職路線的總結，在現任最高領導人的第二任期，國家副主席人選意味着可能成為下一屆的「接班人」。習近平及其前任胡錦濤即是循此路徑，當然他們在國家副主席任期後半段也通過兼任中央軍事委員會副主席熟悉及協管軍隊事務。但在2018年王岐山的「上位」實際上已經打破了這種政治安排。因此，在中共二十大之前，王岐山確實扮演了一個「臨時主持」的角色。

其實，不僅是這次博鰲論壇上的吸睛表現，在2021年的中國全國兩會上，王岐山因為數次提「習核心」而被輿論認為是在為習近平政治權威鞏固造勢。

無論是在中紀委時的雷厲風行還是任國家副主席後的自謙，王岐山對其每個階段的政治身份定位顯然都有着極其準確的理解。這大概也是他能成為「臨時主持」的內在原因。