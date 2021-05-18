台灣疫情｜本土病例暴增創新高　武漢台商：封城最有效且最必要

撰文： 林犀 最後更新日期： 2021-05-18 12:29

台灣的新冠肺炎肆虐，5月17日下午，台灣政府公布數字，台灣單日新增333宗本土個案再創新高。 記者訪問了2020年完整經歷整個武漢疫情的台商薛先生，他嘆氣，「過去數次跟台灣的朋友提醒，不能放鬆警惕，但是大家都説你在大陸要保重。我的台灣朋友們之前確實認為，疫情離自己遙遠，事情不會落到自己身上。」

直白地説，現在各地社區感染，不明源頭，讓我不斷想起那時的武漢。之前我跟朋友講要打疫苗，我已經打疫苗了、沒有事。結果大家還是質疑，疫苗安全嗎？台灣這麼安全！ 台商薛先生

「政府和社會，大家都是僥倖心態，特別是政府一直要你『不要擔心，沒事』，民眾聽着聽着，自然也以為沒事，缺乏警惕。」面對當前台灣的疫情，在大陸的台灣人，或是在朋友圈發祈禱的照片，或是在群組裏私下嘆氣「為什麼不普篩？怎麼會現在就隔離病牀緊缺」。但「在大陸的台灣人」無疑是尷尬的一群。

薛先生坦言，「想説什麼，人家會説『你又不在台灣』，甚至可能被質疑你是不是在『幫大陸講話』。」所以在受訪一開始，薛先生就不斷強調，「我們在大陸的台灣人，家人都在台灣，都很擔心，沒有人希望這樣子的事情發生。」

「講武漢經驗，主要是因為我們家人都在台灣，都很擔心，一方面氣台灣政府，一方面又很擔心。」這也是多數在陸台人的共同心聲。

日前新北與台北宣布疫情第三級警戒，傳統市場貼出須戴口罩告示。（多維新聞）

台民眾自覺關在家不出門

薛先生表示，説武漢經驗，許多台灣朋友還是會懷疑，甚至很難相信他「説的是真的、還是假的」。但薛先生認為，封城就是現在最好的解方。「我自己完整經歷了武漢那時的疫情，病毒沒有輪到你身上，都難以想象你會做出什麼反應。」

薛先生稱，武漢那時候也有人逃離，這是人的本能，碰到生死攸關的災難時很難想象自己的反應。「甚至，疫情初期，那時很多人以為是感冒、不去醫院篩檢，各路謠言滿天飛。後來武漢是封城、外加建火神山醫院，兩者是同時進行的。就是這樣兩者進行，武漢才控制住。」

「台灣現在許多輕症者只能在家，當時武漢嚴重的時候我們也是輕症者在家，病床緊缺，但後來火神山醫院建好都轉移了。先控制人口流動，再建方艙醫院，這兩步在應對疫情都非常必要。」

當然，以台灣的政治情況，沒有執政者敢冒着這個風險封城。薛先生也坦言，完全明白台灣很難做到封城，「那時武漢，封城的時候確實很絕望，你不知道疫情什麼時候能結束。但後來回過頭看，封城是最有效且最必要的方法。後來大陸各省都是用這個辦法，阻絕爆發地的人口流動。」

薛先生指出，台灣現在想辦法阻止雙北的疫情擴散，讓雙北人員不要往外縣市跑，這才能把疫情控制住。「只能慶幸，現在許多民眾把自己關在家不出門，算是很自覺。」

台灣疫情再爆發後的台北（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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普篩與疫苗 「兩岸各自表述」

當前雙北的醫療資源已經證實緊缺。輕症者自行在家、病床緊缺等新聞不斷。疫情爆發，還不到一周，台灣政府之前宣傳的「超前部屬」，無疑已經出現問題。

世界各地疫情爆發已一年半，台灣應有充足時間提前建隔離病房、買醫療器材，以備不時之需。但如今，仍然無措。「就是僥倖心態，現在仍很多人認為沒必要普篩，疫苗很危險，認為像SARS那樣都會自己過去。只能説台灣政府『宣傳』得太好了。」薛先生嘆氣，「武漢那時一解封，立刻又來一次全武漢的普篩，檢查出無症狀等潛在傳播者，才能再隔離、降低疫情再次傳播。」

若觀察在大陸台灣人的討論群組，與台灣本地論壇，可以發現一個差異，兩地的台灣人對於疫苗和普篩，有明顯不同態度。疫苗可能有風險，但該打還是得打，而普篩更是防止疫情擴散的必要，這是許多在陸台灣人的認知。在大陸防疫的經驗是這樣告訴他們。

但在台灣的論壇中，由於台灣政府的態度，加上世界各地疫情與台灣的「時差」，一年多以來台灣社會自認安全。民眾看着新聞，認為疫情離自己遙遠，對接種疫苗及檢測的重要性更缺乏認知。

薛先生説，自己過去不斷跟朋友説疫情的情況，但大家聽進去多少，也不確定。「台灣政府買疫苗、面對疫情，都是意識形態。但是這不是意識形態能解決的了。我那時在武漢，目睹死亡數字上升、目睹周圍鄰居被拉去醫院，深切知道這次疫情，不能僥倖。」而在疫情的當下，只能對台灣政府喊話：「封城、建隔離醫院、打疫苗等措施，並不是親不親中等意識形態，而是什麼方法能解決問題。」