新冠疫苗｜中國供應COVAX首批16萬劑完成生產　新包裝有四大亮點

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-01 21:30

今日（1日），國藥集團中國生物供應COVAX（新冠肺炎疫苗實施計劃）的首批16萬劑新冠疫苗下線（即從生產線完成），亦標誌著中國供應COVAX的首批新冠疫苗正式下線。

據北京生物製品研究所所長王輝介紹，今次下線的新冠疫苗包裝實現多處煥新，一是採用全新全英文的包裝；二是作為第一款攜帶疫苗瓶監測器的新冠疫苗，疫苗瓶上的VVM標籤能夠監測周邊環境溫度變化，便於衛生工作者判斷疫苗是否安全可用；三是疫苗外觀、包裝特別印刷國際監管的二維碼；四是應世衛組織要求，補充完善了疫苗的說明書。

值得關注的是，新冠疫苗的儲運需要全程冷鏈，而為了防止接種者接種因溫控問題而失效的疫苗，VVM標籤的顏色就起到了關鍵作用。據了解，VVM標籤是一種溫度指示標籤，其含有特殊熱敏材料，顏色會隨著時間和溫度而產生變化。將其粘在疫苗瓶上，通過顏色就能看出疫苗受熱損害的情況。

據悉，2021年5月7日，國藥集團中國生物北京生物製品研究所新冠疫苗獲得世衛組織緊急使用授權，並納入全球「緊急使用清單」，為向COVAX供應新冠疫苗創造了條件。

5月26日，中國生物科研團隊在《JAMA》雜誌上發表了全球首先新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗的結果，這是全球首個正式發表的新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果。結果顯示，中國生物兩款新冠滅活疫苗兩針接種後14天，能產生高滴度抗體，形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%以上，兩種疫苗組有效率分別為72.8%和78.1%。

而截至5月28日，中國生物新冠疫苗已在中國、阿聯酋、巴林、玻利維亞、塞舌爾、泰國等6個國家獲批註冊上市，在全球70個國家和地區及國際組織獲得批准使用，100多個國家提出採購需求，接種已覆蓋196個國別人群。

中國外交部發言人汪文斌在今日舉行的例行記者會上表示，中方一貫支持COVAX，已宣布向其提供1000萬劑疫苗，有關企業正全力做好疫苗的供應工作。中方將繼續支持有關企業，加強同COVAX以及其他國際組織的溝通協調，為全球早日戰勝疫情繼續做出中國貢獻。

（環球網）