中共建黨百年｜習近平：外來勢力妄想欺壓中國必將碰得頭破血流

撰文： 彭琤琳 葉琪 最後更新日期： 2021-07-01 11:14

慶祝中國共產黨成立100周年大會今日（7月1日）上午8時在北京天安門廣場舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。 他在講話中強調，中國共產黨始終代表最廣大人民根本利益，與人民休戚與共、生死相依，任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都絕不會得逞。同時，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役，「誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」

習近平發表重要講話。（01直播截圖）

第一個百年奮鬥目標實現：全面建成小康社會

習近平在慶祝大會宣告，經過全黨全國各族人民持續奮鬥，實現了第一個百年奮鬥目標，全面建成小康社會，歷史性地解決絕對貧困問題，正在向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。

習近平表示，為了實現中華民族偉大復興，中國共產黨帶領中國人民，創造了社會主義革命和建設的偉大成就。中國共產黨和中國人民向世界莊嚴宣告，「中國人民不但善於破壞一個舊世界、也善於建設一個新世界，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國。」

習近平向毛、鄧、江、胡致敬：彪炳史冊的偉大功勳

習近平在講話中指出，以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤為主要代表的中國共產黨人，為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勳，向他們表示崇高的敬意。

他還說，深切懷念為中國革命、建設、改革，為中國共產黨建立、鞏固、發展作出重大貢獻的毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳云等老一輩革命家，深切懷念為建立、捍衛、建設新中國英勇犧牲的革命先烈，深切懷念為改革開放和社會主義現代化建設英勇獻身的革命烈士，深切懷念近代以來為民族獨立和人民解放頑強奮鬥的所有仁人志士。

香港特區行政長官林鄭月娥（右）、澳門特區行政長官賀一誠（左）出席慶祝大會。（01直播截圖）

全面準確貫徹「一國兩制」

習近平在講話中向港澳台同胞及僑胞致以誠摯問候。他表示，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

他說，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

中國人民絕不允許任何外來勢力欺壓

習近平又強調，中國共產黨始終代表最廣大人民根本利益，與人民休戚與共、生死相依，沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都絕不會得逞。

他還說，中國人民是崇尚正義、不畏強暴的人民，中華民族是具有強烈民族自豪感和自信心的民族。中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。同時，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役，「誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」

慶祝大會結束前奏《國際歌》。《國際歌》是中國共產黨黨歌，但並未正式寫入中共黨章。從中共三大起，每次中國共產黨全國代表大會及地方各級代表大會閉幕時和黨的重大活動結束時，都會演奏《國際歌》。

習近平等黨和國家領導人出席慶祝大會。（01直播截圖）

今日上午8時左右，慶祝大會正式開始，各民主黨派、工商聯和無黨派人士聯合致賀詞，萬鄂湘宣讀賀詞，隨後由共青團員和少先隊員代表集體致獻詞。

空中護旗隊拉開飛行慶祝表演序幕，直升機及戰機分別組成「100」和「71」字樣，15架殲-20飛機組成3個梯隊飛越天安門，教練機拉出10道彩煙。

空中梯隊飛行慶祝表演：

+ 4 + 4 + 4

中共建政後至今，慶祝建黨大會已舉行七次，前六次均為建黨逢十周年，最後一次是2016年建黨95周年。唯一的例外是1971年建黨50周年時沒有舉行慶祝大會。

今次是中共歷史上首次在天安門廣場舉行黨慶大會。1951年建黨30周年慶祝大會在北京先農壇體育場舉行。1959年北京人民大會堂建成，此後歷次黨慶大會均在人民大會堂舉行。從慶祝大會參加人數來看，建黨30周年慶祝大會四萬多人參加，建黨40、60、70周年大會均有一萬多人參加。進入新世紀以後，建黨80、90周年大會參加人數銳減，出席人數均為六千多人，建黨95周年大會約三千人參加。

天安門廣場慶祝大會現場：

+ 9 + 9 + 9

公開資料顯示，天安門廣場可容納100萬人舉行集會。為配合慶祝活動，天安門地區管理委員會早前已宣布，天安門廣場於6月23日至7月1日暫停開放。中共中央宣傳部早前宣布，習近平將在慶祝大會發表講話，但不會舉行閱兵。

「七一勳章」頒授儀式及文藝晚會圖輯：

+ 9 + 9 + 9

中共中央對外聯絡部副部長郭業洲表示，截至6月27日，一共收到1300多封祝賀中國共產黨成立100周年的賀電函，致賀人包括150多位國家元首、政府首腦，200多位政黨的主要領導人。