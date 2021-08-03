吳亦凡事件｜嚴重或被驅逐出境　外國籍身分能否逃過刑事責任？

7月31日，北京朝陽警方發布消息，吳亦凡因涉嫌強姦罪，被依法刑事拘留。一時之間，吳亦凡的國籍身分，是否要負上刑事責任，刑事拘留結束後的去向等等，成為網民討論的重點。

到底擁有加拿大籍的吳亦凡能否躲過刑事責任？被判列後是否要在中國服刑？刑期結束後會被驅逐出境嗎？本文將針對以上問題一一詳述。



外國人擁特殊司法保護？

據警方通報稱，吳亦凡是加拿大籍人士。不少人都提出會否通過外交途徑處理此案。據《刑法》第6條規定，凡在中華人民共和國領域內犯罪，除法律有特別規定以外，都適用本法；《刑法》第11條規定，享有外交特權和豁免權的外國人的刑事責任，通過外交途徑解決。

由於吳亦凡並不享有外交特權和豁免權，因此中國司法機關對他完全有管轄權，可按正常的中國刑事司法程序處理。內地著名刑辯律師朱明勇接受《澎湃新聞》採訪時解釋，外國人身份沒有任何特殊司法保護，只有可能是在看守所羈押期間，所在國駐中國的使領館人員可以接見他，家屬或更容易接見他。

北京市中聞律師事務所合夥人、律師張新年接受《中新網》訪問時稱，雖然法律責任上不受影響，但鑑於吳亦凡的外籍身份，辦案過程中會有特別規定，例如吳亦凡被拘留後，朝陽分局應在48小時以內上報北京市公安局，同時通報朝陽區政府外事辦公室，並將有關情況向加拿大領事通報。

《刑法》訂明強姦罪從重處罰

強姦案在國內是依法不公開的案件，由於涉及當事人的私隱，無論是偵查、審查起訴抑或審判階段都不公開。因此，目前尚未有信息披露吳亦凡涉嫌性侵的女性人數、年齡等信息，警方通報僅稱他被舉報多次「誘騙年輕女性發生性關係」。

《刑法》第236條規定，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女，處3年以上、10年以下有期徒刑。值得注意的是，在內地，認定與不滿14周歲的幼女發生性關係是否構成強姦罪，並不以幼女本人是否同意為標準，因此姦淫不滿14周歲的幼女，都會以強姦論從重處罰。同時，《刑法》中並無「誘姦」或「騙姦」的法律概念，誘騙更多是指對未成年人的引誘和欺騙，因此誘騙不滿14周歲的未成年人發生性關係，同樣構成強姦。

值得一提的是，內地1997年曾在《刑法》修改時設立嫖宿幼女罪。由於嫖娼與強姦不同，因此立法初衷是想更有利於保護幼女的權益，更能體現罪刑相適應的司法原則。然而，強姦幼女和嫖宿幼女的界定模糊，部分明顯屬於強姦性質的案件，被當作為嫖宿幼女罪處理，且在量刑、污名等問題上引起不少爭議，其中嫖宿幼女罪的規定，更是間接承認幼女可以「賣淫」、具備性自主能力，與強姦罪的規定存在邏輯矛盾。最終，嫖宿幼女罪於2015年被廢除。

無論幼女本人是否同意，姦淫不滿14周歲的幼女，都會以強姦論從重處罰。（視覺中國）

下場之一：驅逐出境、10年內不准入境

根據《刑事訴訟法》規定，公安機關對逮捕的現行犯罪分子或重大嫌疑分子，為了防止他們逃跑、自殺、毀滅證據或行兇報復，而又由於情況緊急，未能及時辦理逮捕手續的情況下，採取的臨時限制人身自由的強制措施，一般為10至14天，最長為37天。

刑事拘留是一個臨時性的強制措施，並不意味刑事案件的終結。在刑事拘留期限內，公安機關偵察後認為犯罪證據確鑿，就會向嫌疑人作出批捕；對於證據不足或情節顯着輕微尚不構成刑事處罰的嫌疑人，公安機關可視情況而定給予行政拘留處罰或釋放。

若嫌疑人被逮捕，偵查羈押期限一般為2個月，但時限可視乎案件複雜程度、特殊性（如重大的犯罪集團案件、犯罪涉及面廣，取證困難的重大複雜案件），以及嫌疑人或獲刑10年以上而作出相應延期，最多可延長至7個月。因此，從拘留至逮捕，並進行偵查羈押，最長可達8個月（37日加7個月）；在偵查期間，若發現嫌疑人另有重要罪行，則會自發現之日起重新計算偵查羈押期限。

若吳亦凡被定罪並附加驅逐出境，他將在服刑期滿後離開中國，10年內不准入境。（微博@吳亦凡工作室）

值得注意的是，《刑法》第53條規定，對於犯罪的外國人，可以獨立適用或者附加適用驅逐出境。因此，若法院作出定罪並附加驅逐出境，吳亦凡應在主刑執行期滿後，再執行驅逐出境附加刑。被驅逐出境的外國人，自被驅逐出境之日起10年內不准入境。

據此前報道，19歲女大學生都美竹指控吳亦凡涉嫌以選演員等為藉口，物色、誘騙年輕女性，包括自己在內共有8名受害人，其中兩名女孩至今未成年。事實上，都美竹對吳亦凡的指控，核心是迷姦、誘姦及未成年人，但無論是哪一種被證實，吳亦凡都將面臨嚴重的刑責。