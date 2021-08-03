吳亦凡事件引發軒然大波　內地娛樂圈將迎整治風暴｜封面故事

內地藝人吳亦凡（Kris）捲入性醜聞風波，他被女大學生都美竹大爆「酒局揀女」，以選角及簽新人為由，欺騙未成年少女出席酒局兼灌飲酒。吳亦凡發聲明駁斥，否認有誘姦、迷姦，更指都美竹發布不實信息的目的是要索取巨額款項。

不過，事件其後出現重大轉折，北京警方證實吳亦凡與都美竹確有發生性關係，更重要是認定「吳亦凡多次誘騙年輕女性發生性關係」的舉報屬實，吳亦凡被以涉嫌強姦罪刑事拘留。

吳亦凡事件在內地娛樂圈掀起比鄭爽代孕棄養事件更大的風波，不但其本人在內地已遭全面封殺、代言盡失，甚至出現官方要藉機整治「飯圈文化」的趨勢。



第一幕：男女雙方在網上「互撕」

緋聞女友都美竹爆吳亦凡「酒局揀女」 要求是00後以及未成年女生

都美竹最初是在微博上發長文，指控吳亦凡有諸多涉及性的惡行。主要有三個重點，一是對女生的要求都是00後和在高考中的未成年女生；二是用為MV挑選女主角、工作室簽約新人等理由，邀請女生大玩酒桌遊戲、灌酒，繼而就以諸如「我會對你負責」、「我想好好和你在一起啊」等甜言蜜語結識女生；三是在不同城市會與不同的女生過夜。都美竹更稱，吳亦凡會把很多女生的照片放到酒局上，像商品一樣挑選。

都美竹微博全文。（微博截圖）

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吳亦凡工作室即時發出「律師聲明」，指都美竹的言論、微博私信截圖、微信聊天記錄等並不屬實，涉嫌侵犯吳亦凡名譽權，已委託律師提告。對此，都美竹就強調一切均為事實，並且手握大量證據。都美竹有晒出與吳亦凡一方的聊天紀錄，顯示雙方正進行和解談判，但因賠償金額不一致而失敗。同時都美竹控訴被吳亦凡設局陷害，和解協議上的文字表述，形同是她的「認罪書」。

吳亦凡一方與都美竹一方維持「有來有往」，前者再發聲明，重申都美竹提供的證據均為造假，已報警處理。聲明提到，都美竹的索償金額高達800萬元，其後「降價」至300萬元，並保證不再發布任何有關吳亦凡的帖文。此外，吳亦凡本人亦首度公開回應，稱只與都美竹見過一次，「從來沒有過甚麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有甚麼『未成年』」。吳亦凡稱之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，「但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍」。（點擊閱讀全文）

吳亦凡方提高都美竹，指其侵犯名譽權，可能涉嫌誹謗。（微博@北京星權律師事務所）

第二幕：「割席潮」湧現

雖然事件至此仍是雙方的片面之詞，但與吳亦凡有關的宣傳、品牌、代言已紛紛先行「割席」。最先有動作的是官方傳媒央視，其官方微博更改吳亦凡新歌宣傳文的權限，及後化妝品品牌韓束及洗滌用品品牌立白，以及中央人民廣播電台打造的雲聽APP，也相繼發文宣布，與吳亦凡結束所有合作。先例一開，吳亦凡的生意幾乎一夜之間消失，包含王者榮耀、滋源、良品鋪子、Lancôme 、康師傅等品牌，均先後更改微博上提及吳亦凡的發文權限，避免和他拉上關係。

吳亦凡怒駁「酒桌選妃」 官媒切割多個代言品牌宣布終止合作

「割席潮」後，多間官方傳媒都有先後針對吳亦凡事件發表評論文章，例如新華社旗下黨刊《半月談》就呼籲明星培養藝德、淨化行業風氣要成為影視行業整治的重點，更指明星頻頻「犯事」是行業內對明星藝德約束不夠嚴格，要給明星藝德約束加一道「法規之鎖」，明確明星的責任和義務，將明星的個人行為與職業利益掛鉤。此外，由於吳亦凡事件涉及性醜聞，《中國婦女報》亦有發聲，表明私德不修，人生必難行穩致遠，「法律面前人人平等，流量明星也不例外，相信法律不會冤枉一個好人，也不會漏掉一個惡人」。（點擊閱讀全文）

官方傳媒中要數央視的做法最為進取，割席後的另一篇評論，更是直截了當表達了「封殺」的意向。評論稱吳亦凡事件已不是娛樂八卦，「是一起影響重大的法律案件和公共事件，需要相關部門全面調查」。評論表明，有必要對失德劣跡者有針對性約束，通過行業自律倒逼藝人提高道德修養。其後中國電視劇製作產業協會發出通知，稱對吳亦凡事件高度關注，正式宣布要「封殺」。通知要求與其有合作的「中國電視劇製作產業協會青年工作委員會」委員要及時止損，正在洽談合作的亦要暫停接觸。通知稱，要嚴格執行廣電總局要求，不為失德演員提供「冒頭」機會，對劣跡藝人「零容忍」。

一石激起千重浪，另一間官方傳媒人民日報社旗下的「踏浪青年」微信公眾號撰文，狠批吳亦凡「業務能力低下，無法靠作品說話」，「無論吳亦凡最終是否入獄，作為一個失敗的、無藝且無德的偶像產品，他都不適合在公眾平台再拋頭露面了」。（點擊閱讀全文）

高潮：北京警方通報「一錘定音」

吳亦凡涉嫌強姦 遭北京朝陽警方刑事拘留

正當輿論支持度愈來愈遠離吳亦凡之際，北京警方終於「一錘定音」，宣告吳亦凡的「死訊」。北京警方對吳亦凡事件的第一次通報，直接證實吳亦凡與都美竹的關係並不簡單。吳亦凡與都美竹是在以挑選MV女主角面試為由發起的聚會中相識，當天二人就發生性關係。但北京警方同時指出，都美竹亦動機不純，她與朋友商議後，決定在網上公開與吳亦凡的交往過程，以提升網絡知名度。有趣一點是，吳亦凡及都美竹在某程度上都是受害人，皆因全案還牽涉另一宗詐騙案。一名男子同時假冒都美竹及吳亦凡律師，向雙方接觸騙財。但最重要是，北京警方在數天後的最新通報中表明，針對網絡舉報吳亦凡誘騙年輕女性發生性關係一事，吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被依法刑事拘留。（點擊閱讀全文）

中央政法委新聞網站「中國長安網」指，據北京朝陽警方通報，吳亦凡涉強姦被刑拘。（網站截圖）

吳亦凡涉嫌強姦罪的消息立即引起輿論嘩然，有律師接受分析指出，「刑事拘留」是意味著警方「一定收集到了較為充分的證據」。律師並解釋，刑事拘留最長期限為37天，司法實踐中拘留一段時間後如果發現確有犯罪，警方就會提請檢察院批准逮捕。換言之，這37天將是刑事辯護的黃金時間。

不少人都關心吳亦凡的最終下場，梳理內地《刑法》等相關規定，由於吳亦凡已確定是外國人，為加拿大籍，故可以獨立適用或者附加適用驅逐出境。《刑法》第53條規定，若法院作出定罪並附加驅逐出境，吳亦凡應在主刑執行期滿後，再執行驅逐出境附加刑。被驅逐出境的外國人，自被驅逐出境之日起10年內不准入境。當然，刑事拘留只是一個臨時性的強制措施，並不意味刑事案件的終結。如果證據不足或情節顯著輕微尚不構成刑事處罰，吳亦凡就會獲公安機關視情況而定，改為給予行政拘留處罰甚至釋放。（點擊閱讀全文）

外傳：整治娛樂圈、飯圈文化聲音湧現

吳亦凡事件的另一個焦點是官方傳媒的跟進，有相當明顯的跡象是「打擊面」恐怕不會止於吳亦凡，或會掀起一場針對整個娛樂圈的整治行動。例如新華社在評論文章中表示，吳亦凡事件應成為一次警鐘，「國內娛樂圈存在的畸形生態該徹底整治了」。評論表明，娛樂圈應當「嚴肅認真地開展自查自糾」，相關部門亦要「睜大監管的眼睛」，對劣跡藝人一封到底，對涉嫌違法犯罪者依法嚴懲。（點擊閱讀全文）

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此外，吳亦凡在內地擁有廣大粉絲，其被刑事拘留的消息引來不少粉絲反彈。網上流傳多張粉絲群的聊天記錄，顯示不少人竟然討論要如何「解救」偶像。有人提出要帶鏟挖隧道劫獄，又或想「一換一」自己坐牢以換取吳亦凡出獄，更甚者是稱中國的警察及解放軍加起來只有500萬人，但吳亦凡的粉絲有5000萬人，「完全可以救出來」。對此，央視網在新一篇評論中矛頭直指「飯圈文化」，認為部分年輕人為追星耗費巨大的人力、財力、精力，更為了「捍衛愛豆」令網絡暴力事件頻現，「諸如此類極端現像都讓追星變了味，價值觀失了准，公序良俗和社會倫理也被拋到了腦後，有些已經涉嫌違法」。評論稱，此類「畸形粉圈」對年輕人，尤其是價值觀尚未成型的未成年人傷害巨大，「我們認為，必須盡快淨化飯圈生態，矯正畸形追星」。（點擊閱讀全文）