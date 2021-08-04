新冠肺炎．8.4｜澳門確診者密切接觸者來港　回港易縮至僅廣東省

衞生防護中心今日(4日)公佈2宗輸入個案，並有一宗或屬復陽的43歲男性個案，患者為一名地盤燒焊工人，自今年5月起有做定期檢測，暫未能確定感染日期，但由於病毒量低，相信傳染性不強。

澳門政府亦通報香港，澳門一家四口確診變種病毒個案中的女兒患者，其西安舞蹈團同房，於8月2日與兩位家人用回港易入境香港，曾光顧美麗華商場牛角等多間食肆，現已進入檢疫中心，今日來測試陰性，他們曾到過的相關地方都要強檢。



澳門疫情・8.4｜疑南京赴珠海客機播毒 賀一誠望14日內控制疫情

在8月4日，澳門要在三日內完成全民檢測。（澳門讀者提供）

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▼8月5日強制檢測公告詳情▼



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新冠肺炎｜澳門返港少女曾到訪 入境事務大樓7樓周四暫停服務

【02:28】一名澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者，入境事務大樓七樓因而被納入強制檢測公告。入境處表示，位於該樓層的其他簽證及入境許可組辦事處以及ｅ-道登記處於周四暫停服務，並於周五恢復公共服務。

強制檢測｜地盤工、澳門返港少女行蹤曝光 22處地方納強檢

8月5日【02:00】新冠肺炎疫情反覆，昨日（4日）新增一宗或屬復陽的43歲男性初步確診個案。另外，澳門返港的13歲少女，被列為澳門變種病毒確診個案的密切接觸者。食物及衞生局深夜就事件發出強制檢測公告，有22個指明地方被納入強制檢測，兩人曾到地方包括葵涌皇雀會、葵涌廣場小雨天、葵涌龍寶酒家、美麗華商場牛角、灣仔樂樺工房等。

受檢人士須於8月6日或之前接受檢測。若在8月2日至4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。食物及衞生局指為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

新冠疫苗｜累計336.6萬人打針 接種率近五成 兩少年疑心肌炎

【22:59】本港今日（4日）共約6.5萬人接種新冠疫苗，累計有336.6萬人已打疫苗，佔12歲及以上人口的49.5%；預約打針人數有近3.5萬人預約。



上星期共有兩名12至15歲青年，接種第二劑復必泰疫苗後胸痛，懷疑有心肌炎，情況穩定。昨日共有11宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中八人已經出院、三人留院觀察。

新冠肺炎｜機管局新政策：機組人員未落機 地勤人員不准進入機艙

【22:11】機場管理局今日( 4日）公布截至8月1日，絕大部分在機管工作的員工已接種至少一劑新冠病毒疫苗。內地有地勤人員疑因在機艙接觸染疫的機組人員，引爆這輪變種病毒疫情，機管局公布，若機組人員仍在機艙內，所有地勤人員一律不准進入機艙，員工須使用通訊工具溝通，以避免接觸機組人員。

機管局指，截至8月1日，近9成員工已接種第一劑新冠疫苗。（資料圖片）

▼8.4尖沙咀帝樂文娜公館圍封強制檢測▼



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新冠肺炎｜內地多省爆變種病毒 港府收緊回港易 周四起僅限廣東

【20:35】政府公布，因應內地最新疫情發展，由明日（5日，星期四）起，除廣東省外，從其他內地地區返港的香港居民，將暫時不能通過「回港易」計劃返港而獲豁免檢疫。這是繼今日起把澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單後另一須採取的防疫措施。

根據有關安排，在抵港當天或之前14天曾逗留在廣東省以外其他內地地區的人士，在抵港後將不會獲得豁免檢疫，而必須進行14天家居強制檢疫，另在檢疫期間須在抵港第三天、第七天和第12天，以及完成檢疫後的抵港第16天和第19天接受強制檢測。因應已完成疫苗接種而調整強制檢疫期至七天的安排並不適用。

三特定群組食肆、地盤工領隊導遊如未打針 須持證明才獲免費檢測

【20:15】港府繼續催谷新冠疫苗接種率，三類食肆、地盤工人、領隊導遊等未打針人士，除非有健康證明，否則本月（８月）起無法再享免費病毒檢測，要繳付240元檢測費用。

▼8.4深水埗東廬大樓A座圍封強制檢測▼



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封區檢測｜一晚連封兩區 涉深水埗東廬大樓A座、帝樂文娜公館

【20:00】政府今日（4日）晚上8時起，將深水埗大埔道136-154號東廬大樓A座（不包括東廬大樓商場地下的商鋪）以及尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館列作受限區域，處所內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（八月五日）上午約七時完成此行動。

今次位於尖沙咀的強檢行動牽涉一宗於澳門確診個案的密切接觸者，該名密切接觸者是澳門確診少女在西安交流時的同房，而該澳門確診個案顯示涉及變種病毒株。而在深水埗的強檢行動涉及一宗或屬復陽的43歲男性個案。

新冠肺炎｜初確診地盤工居東廬大廈 商戶提早關門 居民感擔心

【19:55】本地出現一宗初步確診個案，居於深水埗大埔道東廬大樓劏房，衞生防護中心預料是「復陽」個案。記者今日（4日）下午到大廈視察，有商戶提早關門，有市民因此摸門釘；亦有居民指上址較多劏房，對出現確診個案感擔心。

澳門變種病毒患者同房曾訪地列強檢 美麗華牛角滿座 食客未擔憂

【18:46】與澳門染變種病毒患者一同參加西安舞蹈團的13歲女學生，周一（2日）透過「回港易」來港，曾到訪的多個地方被納入強制檢測名單，包括尖沙咀帝樂文娜公館、美麗華廣場「牛角」、灣仔「樂樺工房」。



受影響的食肆今仍如常營業，有員工指防不勝防，只能安排檢測及大消毒；亦有食肆夜晚仍然滿座，食客指密切接觸者尚未確診，且並非今天光顧，故不擔心染疫。

【17:17】明愛醫院一名社康護士8月2日曾為一病人提供外展服務，該護士亦曾與43歲確診男病人同住，護士有戴口罩，但該位男病人在家中無載口罩，已安排相關護士做測試，暫無感染病徵，已安排接受隔離檢疫。

新冠肺炎｜43歲地盤工確診 無外遊入院測試有抗體 張竹君料復陽

【17:06】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，43歲初確診男患者，與家人住在深水埗大埔道東廬大樓，是一名地盤燒焊工人，在灣仔皇后大道東一個露天地盤及肇堅里地盤工作，與2至3人一起工作，無外遊紀錄，無同內地或外地人有接觸，並未接種疫苗，但有定期做測試，對上次測試時7月22日，如果陰性。一直無病徵，病發前光顧多間食肆。

患者8月2日在灣仔門診交檢測樣本，結果初步陽性，但病毒CT值高達35至38，已屬確診個案，會計入明日數字，未能確定幾時感染，但相信已有一段時間，或是早至5月之前，或屬復陽個案。他曾到過的地方、工作地點及居住大廈都要強檢，患者工作兩個地盤建議停工。

澳門變種個案同房來港 住帝樂文娜公館 到美麗華商場牛角晚膳

【16:56】昨晚收到澳門通報，一家四口確診個案中的女兒患者，其西安舞蹈團的酒店同房，8月2日與兩位家人中午時份坐金巴，再坐A21巴士來港，住在尖沙咀金巴利道帝洛文娜公館，用回港易入境香港，之後有去美麗華商場牛角晚餐，8月3日曾到入境處辦手續，之去曾到灣仔謝斐道樂樺工房進食，之後再到佐敦遠東商業大廈惠康等購物，現已進入檢疫中心，今日測試陰性，相關地方都要強檢。

【16:39】今增2宗輸入個案，衞生防護中心正留意澳門情況，昨晚收到通報，一名澳門確診者的密切接觸者在8月2日來港。另外，內地疫情有局部爆發，根據國家通報由7月20日到8月3日，已有超過480宗個案，包括無病徵個案，共16個省份，超過30個城市，患者主要感染變種Delta病毒。

歐美多國已打針旅客將放寬入境 議員憂變種病毒入侵阻中港通關

【16:07】全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府日前宣布，來自中風險地區、已完成接種疫苗的非香港居民可獲放寬來港；而曾在中風險地區逗留的港人，即使未接種疫苗亦可登機回港。

有關安排引起內媒關注，形容為「香港嚴格的邊境限制政策的一次重大放寬。」有立法會議員指，變種病毒在海外有擴散跡象，憂慮措施令變種病毒入侵本港，因而影響粵港澳通關。

實習生計劃逾千人報名 失業青年嘆搵工難 冀獲機會突破自己

【14:36】僱員再培訓局推出「20 x 50 實習生計劃」，為15至24歲青年及50歲以上人士提供一個月實習機會，該計劃今日（4日）舉行面試日。

有失業一年的年青求職者欲應徵遊戲測試工作，表示過去一年搵工難，而由於對資訊科技及遊戲開發有興趣，希望參加計劃突破自己，故把握機會前來面試。

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新冠肺炎｜消息：初確診男子在灣仔地盤工作 覆檢呈陰性但帶抗體

【13:18】本港連續57日本地零確診恐斷纜。一名43歲男子昨日（3日）初步確診，消息指，他昨日送院後，病毒覆檢結果呈陰性，需接受第三次檢測。患者未有接種新冠疫苗，惟他的抗體檢測結果呈陽性。

澳門議員：涉事中學安排交流團警覺性低 未理政府避免外遊呼籲

澳門染疫男童曾往醫院就診 醫生違指引未檢測 80候診者須隔離

澳門四口家染疫 女兒交流團友全陰性 當局宣布進入即時預防狀態

新冠肺炎｜澳門四口家染Delta 三日內全民檢測 全澳設41核酸站

珠海收緊要求入境持12小時陰性報告 健康碼系統故障累檢測排長龍

▼8月3日 澳門進入即時預防狀態▼



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澳門現變種病毒 何栢良：清零非長遠 促全民打針、收緊回港易

【11:34】澳門出現Delta變種病毒確診個案，涉及一家四口，有社區爆疫危機，全澳門已進入即時預防狀態。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，澳門在「清零」數月後突現個案，反映「清零」非長遠政策，只是短暫過渡性安排。他促港人盡快接種新冠疫苗，而港府亦應收緊「回港易」安排，要求返港人士須已打兩針，並持48小時內有效的病毒檢測陰性證明。

【09:45】澳門今日早上9時展開3天全民核酸檢測，有檢測站開放前已有大批市民排隊，警員在場維持秩序，有預約了的市民不滿到場後，仍要與未預約市民一同排隊入內，認為當局安排失當。

【09:00】對於香港一名43歲男子初步確診，呼吸系統專科醫生梁子超今日在電台節目表示，患者無病徵，病毒量低，暫未知是否帶變種病毒或抗體，仍要觀察傳播源或傳播鏈，而今次個案出現後，當局應調查外防輸入措施是否有漏洞。

【08:30】澳門今日早上9時展開3天全民核酸檢測，全澳有41個檢測點，應變協調中心稱已通宵完成設置工作。上午7時許，已有市民在海星中學檢測站排隊等候。

安心出行｜加浸大人工智能抺術 上的士輸入車牌自動計算下車時間

【08:00】新冠肺炎疫情襲港逾一年半，政府為加強確診者的接觸追蹤，去年底推出「安心出行」應用程式，讓市民記錄曾去過的處所。政府資訊科技總監辦公室採用浸會大學的人工智能技術，用戶上的士並輸入的士車牌，程式便會根據用戶的動態轉變，計算其下車時間，更精準記錄用戶的行蹤，有關功能預料未來幾日便會通過審查，市民屆時便可更新應用程式。



資科辦強調程式下載量已達500萬次，當局亦已聆聽民意，上月底已公開程式技術規格，以及保安和私隱報告等，希望市民能放下介心，強調現階段不會考慮公開應用程式介面（API）。有資訊科技專家則直指，有關報告內容簡陋，未有詳細交代加密、解密等涉及私隱的內容，難以釋除市民疑慮。

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澳門染疫男童曾往醫院就診 醫生違指引未檢測 80候診者須隔離

【04:13】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今凌晨公佈，昨日（3日）新增的本澳確診男童，經調查曾於7月28日下午近六時至7月29日零時許到仁伯爵綜合醫院急診就診，當時主診醫生有按指引為其進行冠狀病毒檢測。男童曾與大約80名人士在同一候診空間，今日(4日)當局將聯絡有關人士，以便進行病毒核酸測試並安排隔離醫學觀察。

澳門四口家染疫 女兒交流團友全陰性 當局宣布進入即時預防狀態

【01:04】澳門一家四口訪問內地後確診感染變種新冠病毒Delta，觸發澳門政府即時預防狀態。新型冠狀病毒感染應變協調中心凌晨宣佈，自今（4）日6:00起，除保障珠澳兩地正常生產生活的跨境貨車司機外，經粵澳口岸出入境人員需持12小時內核酸檢測陰性結果證明。經其他口岸出入的核酸檢測陰性結果證明要求不變。

當局排查感染家庭的接觸者，其中與女兒一同參與西安舞蹈團的18名在澳人士核酸均呈陰性。一行人19日在珠海乘坐飛機到西安交流、並乘坐從南京返珠海與南京個案有關聯的中山、珠海案例同一班航班，被懷疑是今次家庭聚集感染的最大可能成因。

新冠肺炎｜澳門四口家染Delta 三日內全民檢測 全澳設41核酸站

【00:12】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心深夜發聲明，因應澳門昨日(3日)出現4宗確診個案，應變協調中心除迅速啟動分區分級精準防控措施外，還將於今日(4日)上午9時開始啟動全民核酸檢測計劃，24小時運作，預計3天內完成全澳市民的檢測。

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消費券｜消委會收42宗投訴 有商戶涉額外收費 黃鳳嫺籲保留單據

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昨日總覽：新冠肺炎・8.3｜清零失守 澳門4人帶Delta病毒 港中年漢初確診

香港失守 消息：葵涌貨櫃碼頭男工人初確診 57日零感染恐斷纜

澳門被剔出回港易 染疫一家帶Delta病毒 有密切接觸者已來港

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