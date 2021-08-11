東京奧運｜俄羅斯獎牌榜另類排名　中國金牌超美國位列榜首？

東京奧運會完美落幕，美國最終以39金41銀33銅的成績位列獎牌榜榜首，中國則以38金32銀18銅屈居第二。然而，微博近日就流傳一張以俄文製作的獎牌榜，將香港及中華台北的獎牌納入中國之下，最終中國以「41金38銀27銅」位列榜首。



俄羅斯自媒體「Миньцзу | 民族」製作的獎牌榜，將香港及中華台北獲得的獎牌納入中國之下。（vk.com）

網傳的圖片顯示，中國以「41金38銀27銅」位列獎牌榜榜首，除了原本的38金32銀18銅，更納入中華台北的2金4銀6銅，及香港的1金2銀3銅的成績。

該圖片最初由俄羅斯自媒體「Миньцзу | 民族」，在當地的社交平台VKontakte（vk.com）發布，其後被內地網民轉發至微博上，不少網民大讚俄羅斯「做得好」，尊重「一個中國」原則。香港導演李力持亦有轉發該圖片，並配文稱︰「俄羅斯做的東京奧運會獎牌榜，中國獎牌數包含了中國香港和中國臺w，這格局，鼓掌」。

該獎牌榜一度被誤傳是俄羅斯官方傳媒製作。「Миньцзу | 民族」昨日（10日）在社交平台上發文澄清，指該帳號並不隸屬於任何政府組織，主要通過翻譯中國的真實生活和新聞，令俄羅斯網民更好地了解中國。

國際奧委會並無統一規定獎牌榜排名的方法，但一直都沿用以金牌數目排名的方式。如參賽國家取得的獎牌數目相同，則以贏得較多金牌的取得較高的排名，如此類推。若所獲得的金、銀、銅數目一致，則以國際奧委會國家編碼排序。