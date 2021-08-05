東京奧運｜前央視評論員力挺小S：不叫「國手」難道叫「省手」？

許多台灣公眾人物透過社群媒體鼓勵中華台北選手，孰料女星小S（徐熙娣）因稱「國手」，慘遭大陸代言品牌迅速切割，一夜蒸發3200萬元，對此，前央視新聞評論員王志安直言：「不叫『國手』叫啥？叫『省手』？」
王志安2日透過Twitter發文表示，小S稱台灣參加奧運的選手為國手，結果被大陸網友狂罵是台獨，直呼：「這個過分了吧？不叫『國手』叫啥？叫『省手』？」
點圖看王志安原文及其後與網友的爭辯▼▼▼
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王志安進一步指出，何況現在根本沒有統一，認為小S在台灣肯定屬於泛藍，新冠肺炎延燒之際也捐口罩給大陸，「張口閉口自己是山東人，如果連這個都認為是台獨，那台灣就沒有不獨的了」。
針對網友質疑，問題在於小S稱要邀請所有國手來家裡吃飯，「你覺得她意思要请大陸的『國手』？公眾人物就是這樣，你台獨可以，但是你裝也要裝出来」。王志安表示，大陸也經常說獎勵所有奧運奪牌的選手，「可台灣奪牌的運動員也沒收到，這怎麼解釋？」。
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【本文獲「TVBS」授權轉載。】