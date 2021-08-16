涉靖國神社不當言論　《九州朱顏記》作者斬鞍微博被封號

正值日本投降76周年之際，內地知名小說作者斬鞍，因在微博發文稱「所以靖國神社連參觀都不能去了？莫名其妙」引發爭議，隨後他在微博發文致歉。目前，斬鞍的微博已被封號。



8月13日，《九州朱顏記》小說作者斬鞍轉發新華社旗下媒體《半月談》，就男星張哲瀚到日本靖國神社一事的評論，並回覆稱，「所以靖國神社連參觀都不能去了？莫名其妙」。

該言論隨即在微博引發軒然大波。斬鞍在微博下與網民爭辯，表示「合着日本人寫了進去就算祭拜就是祭拜了？」、「靖國神社當然不是求籤買紀念品的地方，但要理解日本人的國民性，看看靖國神社很有意義。搞成『哎呀都是侵略者地方去不得』就很可笑，倒本為末。」、「把去靖國神社參觀等同於傷害中國人民情感，是非常輕忽的。」

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8月14日，《半月談》針對此事予以強硬的回應「不能，永遠！」。其後，斬鞍發布微博道歉，並稱自己是「沒有充分理解《半月談》想表達什麼」。與此同時，前一天晚上的相關微博也被刪除。

電視劇《九州朱顏記》官微就此事發布譴責聲明，並表示「斬鞍是小說的作者，但不是電視劇的編劇」。聲明強調，「歷史不能遺忘，更不容肆意解讀。真相需要敬畏，容不得詭辯。任何傷害國人感情的言論及行為都不可原諒」。

此外，《半月談》於8月14日下午就張哲瀚一事再次發文，「民族大義面前，一句輕飄飄的『無知』，不能成為傷害國人感情的藉口，更不能以此作為平息輿論風波的工具。」