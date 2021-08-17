吳亦凡被捕｜吳母被指「大義滅親」神隱16天　傳急售市值1億豪宅

大陸男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，繼31日被刑事拘留後，經過審查，終於在16日被檢方批准逮捕，律師表示，被批准逮捕要再恢復自由身的機率可以說是幾乎沒有，而他的媽媽也被拍到首度現身，臉色相當凝重，獨自回到兒子的住所。



微博「虹橋機場一哥」PO出了拍到吳亦凡媽媽吳秀芹現身的畫面，在吳亦凡被宣布遭到逮捕的同一時間，吳媽媽出現在朝陽區附近散步，當時戴著黑色口罩、穿著深色衣服，搭車回到兒子的家，下車後一直看著手機，步伐和表情略顯凝重，被猜測可能是已看到兒子遭到逮捕的新聞（點擊放大瀏覽）▼▼▼

有網友曾起底吳亦凡在大陸的3間房產，分別是朝陽區星河灣、朝陽區棕櫚泉小區、東城區，3間市值加起來共要1億人民幣，性侵風波爆發後，一度傳出他為了逃回加拿大，打算賣掉房產，還特地找人估價急於脫手。

微博網友曾討論吳亦凡究竟為何會翻船的原因，「警方介入的契機，是吳簽媽媽自己報警都美竹敲詐？」表示因此才會成為公訴案件，警方才開始調查，也才挖出這一連串桃色風波，紛紛嘲諷「都美竹都還沒報案」、「吳亦凡的媽媽前腳轉給都美竹30萬，後腳就報了警」、「吳亦凡媽媽大義滅親啊」、「所以吳亦凡被刑拘是吳亦凡媽媽一手促成的啊」。

而在事件爆發初期，吳亦凡才信誓旦旦說道：「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！」如今正式遭到警方拘留，也被外界諷刺是神預言，「吳亦凡說一是一，言而有信」、「原來吳亦凡當時說的是實話啊」、「監獄很大，你忍一下」。

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