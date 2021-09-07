橫琴方案｜琴澳一體化料進度可觀　粵澳共管及優惠稅率最為矚目

9月6日，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》出爐，具體內容超出各界預期。內地媒體解讀，對合條件產業企業和緊缺人才的稅務優惠、探索建立合作區收益共享機制、人員進出便利化等，都是方案的主要亮點。專家認為，琴澳一體化模式如取得成功，意味大灣區融合進入「快車道」。



內媒《券商中國》9月6日在方案中整理出幾個超出預期之處，包括：

符合條件產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，將有利於澳門經濟適度多元發展的產業全部納入。

境內外高端人才和緊缺人才，其個人所得稅負超過15%的部分予以免徵。

多種措施鼓勵合作區企業吸納澳門青年就業，區內工作的澳門居民，其個人所得稅負超過澳門稅負的部分免徵。

立足橫琴土地開發現狀，合作區未來新出讓建設用地，應直接服務於支持澳門經濟適度多元發展。

大幅降低並逐步取消合作區與澳門間的手機長途和跨境漫遊費。

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案出爐》，方案在幾個方面超出預期。（視覺中國）

中信證券預料，琴澳在金融、會展、醫藥、旅遊和商貿等多個產業上存在合作機遇。澳門急需在博彩業之外尋找新的經濟增長點，拓展的空間存在於發達的服務業上下游。

而珠海在多個文件中提出，橫琴應協同澳門聚焦發展科技創新、特色金融、醫療健康、文旅會展、跨境商貿和專業服務等六大新興產業。

中山大學經濟學系教授、港澳珠三角研究中心副主任林江指出，合作區針對貨物、人員的相關措施，已相當於把合作區視為是一個小型的自由貿易港，並部分實施自貿港的政策了。

如果琴澳一體化的發展模式是成功的，那麼粵澳一體化自然水到渠成，並對整個粵港澳大灣區的融合起示範和促進作用。

中共中央、國務院前天印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（簡稱《方案》），為隸屬於廣東省珠海市的橫琴島與澳門間的合作描繪了藍圖。

引人注意的是，合作區實行「雙主任制」，由廣東省長、澳門特區行政長官共同擔任合作區管委會主任。

根據《方案》全文，合作區要健全「粵澳共商共建共管共享」的新體制。

《方案》明確，在粵港澳大灣區建設領導小組領導下，粵澳雙方聯合組建合作區管理委員會，在職權範圍內統籌決定合作區的重大規劃、重大政策、重大項目和重要人事任免。

合作區管理委員主任由廣東省長和澳門特首共同擔任，澳門特區委派一名常務副主任，粵澳雙方協商確定其他副主任，成員單位包括廣東省和澳門特區有關部門、珠海市政府等。