國慶假期北京成熱門目的地　環球影城人均消費料達3300元

中秋節三日假期，內地累計國內旅遊出遊近8816萬人次，國內旅遊收入逾371億元（人民幣．下同）。十一國慶長假臨近，在新開園的環球影城帶動下，北京仍是預訂量最高的熱門目的地。



據旅行網站「去哪兒」估算，國慶假期到北京環球影城「打卡」的遊客，人均消費在3300元左右；在非黃金周來「打卡」的遊客，人均消費在2500元左右。



9月20日，在北京環球影城主題公園，遊客欣賞未來水世界特技表演。（新華社）

中秋假期是內地今年以來周邊遊需求最為旺盛的一個小長假。9月20日，北京環球影城正式開園，拉動周邊乃至北京地區的住宿業。「去哪兒」數據顯示，北京成為中秋假期期間排名第一的國內旅遊目的地。

10月1日至7日是內地的國慶節長假放假，北京仍是預訂量最高的熱門目的地，環球影城大酒店也成為北京地區排名前五位的熱門酒店。北京環球度假區官方App顯示，10月1日門票已售罄，隨後三天門票餘量也已不多；由於門票數量緊張，在入園日前48小時內退票，將扣除每張80元的退票費。

另據「去哪兒」估算，國慶節假期來北京環球影城「打卡」的遊客，人均消費在3300元左右；在非黃金周來「打卡」的遊客，人均消費在2500元左右。

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北京環球影城公布的價格表顯示，國慶長假期間最貴，10月2日至6日的門票為748元。（環球影城官網）

根據北京環球影城公布的價格表，淡季日門票418元、平季日門票528元、旺季日門票638元、特定日門票748元，特定日涵蓋部分中國法定節假日、大部分暑期日期。國慶長假期間，10月1日、7日的門票為638元，10月2日至6日的門票為748元。

中國主題公園研究院院長林煥杰此前接受《央廣網》採訪時表示，就國內大型主題公園而言，正常的門票大約佔到總消費的60%-70%，二次消費（例如餐飲、衍生品等）大概佔到30%-40%。若不算酒店住宿費用，只算主題公園門票和入園後的所有消費，他個人判斷北京環球度假區人均單天的消費在900元至1000元較為合理。

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另根據各方面預估的數據，北京環球度假區一期項目預計每年接待遊客超過1000萬人次；等到三期項目全部建成後，預計每年接待遊客超過3000萬人次；整體項目成熟後，年度營業額將達到250億元到300億元。

而北京環球度假區一期各項目的建設投資，加上政府部門在地鐵、高速公路、立交橋等配套基礎設施上的投入，累計已超過1000億元。中國旅遊研究院景區研究主管戰冬梅認為，北京環球影城實際上打破了中國北方旅遊市場一直以來缺乏重量級主題公園的局面，其周邊的民宿、酒店、餐飲等各類配套商業業態會逐步熱起來，會帶來就業機會，拉動區域經濟增長。

林煥杰也指出，北京原有的景區景點基本上都是以觀賞為主，北京環球影城作為一個高科技娛樂項目，能提升北京作為世界著名旅遊城市的影響力，在未來吸引更多國際遊客。