內地缺電或成常態化　會影響大亞灣核電站供港電力嗎？｜時事焦點

美國彭博新聞於9月28日報道，指中國作為世界第一出口大國，在拉閘限電的情況下，正促成對全球供應鏈的新一輪衝擊。《日經亞洲評論》則於27日報道指，蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）的幾家關鍵供應商已經宣布其位於內地的廠房停產。

受《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》（「能耗雙控」）措施影響，內地多個省市被限制高耗能產業煤、電用量，不少地方的紡織、鋼鐵等行業企業出現限產停產現象。

近日，不僅工業用電被限制，連東三省在用電高峰時段亦被拉閘限電。到底供電不足是否近期才發生，背後又是否有跡可尋？



廣東省上半年已開啟「錯峰用電」模式

今年5月底，廣東省因為經濟不斷復蘇，省內電力需求保持高速增長。為解決電力供應問題，廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、中山等地開展「錯峰用電」模式，例如汕頭的「開五停二」方案，工業用戶需從基准日每周二起輪休2天，在用電高峰時段9時至12時、14時至17時、18時至21時停止生產用電，僅保留保安保溫負荷。

9月初，網傳廣東多地正實施限電措施。9月25日，廣東省發改委發文證實，全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」，甚至「開二停五」錯峰用電。廣東省能源局副局長劉文勝表示，本輪錯峰用電主要是因為高溫天氣下電量負荷雙增長、省內機組發電能力有限等因素造成，並非受「能耗雙控」措施影響。（點擊閱讀相關文章）

廣東省工業企業實施錯峰用電。（中新社）

東三省限制民用電

除了廣東，限電限產措施也陸續在多個省份推出，多地高耗能、高污染行業遭限電停產，包括鋼鐵、水泥、化工甚至是太陽能光伏等。由於鋼材、水泥、鋁、黃磷等原材料價格因限產供不應求而漲價，部分產品價格急增，限產亦令供貨周期拉長，訂單交付壓力加大。（點擊閱讀相關文章）

在限制工業用電之際，遼寧省、吉林省和黑龍江省等地實施拉閘限電。國家電網客服工作人員稱，東北地區先前已對非居民執行有序用電，但仍然存在電力缺口，整個電網有崩潰的危險，才限制居民用電。

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全國大規模限電與三大問題有關？

從時間點、能源供應和政策三大面向來分析。第一、限電措施為何發生在「金九銀十」，在傳統消費旺季及訂單高峰期期間推行？據了解，受到疫情影響，全球產能低迷，東南亞等國的低端產業訂單大面積迴流內地，形成了惡性擴張，在增加碳排放的同時也會給中國帶來系統性的金融風險。網傳文件指出，今年中國各地實行了不同程度的有序用電，目的就是要去落後產能。（點擊閱讀相關文章）

第二，能源方面則是煤炭供應緊張、煤價高企。業內人士指出，電力供應緊張的情況，主要是因為電廠燃料庫存不足導致。以遼寧省為例，去年全省的原煤產量為3091.5萬噸，同比下降6%，由於煤炭需求量大，因此要從內蒙古、山西等省份調入，或需要從國外進口。

惟因新冠肺炎疫情，進口煤炭受到影響，而內蒙古的煤炭因為受環保、大型煤礦重新核定產能等因素，亦令整體產能受影響。因此，國內煤炭價格大幅上漲，煤炭供給仍然不足，令較多電廠的庫存非常緊張。（點擊閱讀相關文章）

據此前報道，煤價抬高與煤炭進口政策不斷收緊有關。澳洲一直是中國的最大煤炭進口國，而中國是澳洲煤炭出口的第二大市場，華南地區有不少電廠都使用來自澳洲的5500大卡煤。惟隨着中澳關係緊張，澳洲煤被限制進口，電廠只能依靠國內出產的煤炭替補。

國內的煤炭供應緊張、煤價高企。（視覺中國）

引起最多關注的第三點則是，政府收緊「能耗雙控」政策。「能耗雙控」即對能源消耗的「總量」和「強度」作控管，限制高耗能產業煤、電用量。事實上，內地早在《十一五規劃》中將能源消耗強度當指標，納入《十三五規劃》政策；政府每年會設定全國總量目標，再分拆給各省、各地區執行。

限電措施在「金九銀十」（傳統消費旺季及訂單高峰期）期間推行，引起不少人質疑為何在此時加碼「能耗雙控」。有分析指出，各省份都有設置不同的能耗指標，但內地工業生產能耗強度不降反升，未能達標，政府才會實施限電措施。

《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」提到，「能耗雙控」目標要求一直穩定，不存在臨時加碼一說。文中批評各地全力優化能耗指標、不惜關停生產甚至影響居民生活用電的「一刀切」做法，只是為了達成「雙控」目標的「運動式」減碳。（點擊閱讀相關文章）

《十四五規劃》提出要廣泛形成綠色生產生活方式。圖為位於江西吉安市泰和縣水槎鄉的風力發電機。

此外，「能耗雙控」加碼，更有效推動實現碳達峰、碳中和的目標。《十四五規劃》提出，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降。2020年，內地宣布將力爭2030年實現碳達峰，2060年前實現碳中和，但對於一個以工業為主要經濟收入、2019年煤炭佔能源消費總量57.7%的國家而言，要達至目標也並非易事。（點擊閱讀相關文章）

2021年是《十四五規劃》中的第一年，任何數據都對碳達峰、碳中和的中期目標尤為重要，內地只能重拳出擊，推動減污降碳協同增效，做好應對氣候變化，降低碳排放，令經濟社會發展全面綠色轉型，而供電不足或是能源轉型過渡期中一個顯然的問題。

在內地煤炭供應緊張、電力不足之際，俄羅斯伸出援手，自10月1日起向中國供應比原計劃再多90%的電力。據介紹，InterRAO是俄羅斯唯一的電力進出口運營商，2012年與中國國家電網有限公司簽訂為期25年的合同，總供電量為1000億千瓦時。（點擊閱讀相關文章）

限電或持續至冬季甚至更久

目前，國內電煤供應持續偏緊，電廠存煤明顯偏低。按往年規律，10月中旬是東北地區供暖的日子。在煤炭供應量緊張、部分地區限電的情況下，今冬的供暖和煤電供應成為大眾關注的焦點。《中新社》報道，目前冬儲煤行情已經啟動，而新增產能釋放可能需時，冬季用煤大概率還是偏緊。（點擊閱讀相關文章）

《中國新聞周刊》引述專家報道稱，在「碳達峰」、「碳中和」目標背景下，伴隨高比例新能源接入電力系統以及需求側電氣化程度的提高，電力負荷的峰谷差勢必逐年增大，「尖峰負荷」現象將更加顯着，料「十四五」（2021年至2025年）期間，更大範圍、更深程度的缺電現象將頻繁出現。（點擊閱讀相關文章）

中電發言人強調，廣東省電力供應問題並不會影響大亞灣核電站對港的供電。（HKNIC）

內地限電會影響香港嗎？

內地限電波及多個省份，廣東亦不例外，目前全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」甚至「開二停五」錯峰用電。

公開資料顯示，大亞灣核電站每年的發電量超過150億千瓦時，其中約八成的電力供予香港使用。對於大亞灣核電站未來是否需要為廣東提供更多電力，中電發言人向《香港01》表示，大亞灣核電站目前的供港電力，滿足本地約四分之一的電力需求，廣東省電力供應問題並不會影響大亞灣對港的供電。

中電發言人稱，中電採用的發電燃料包括天然氣、煤、核能、燃油及可再生能源。在2020年，中電於香港的發電燃料組合中，天然氣、煤及核能的比例，分別佔整體燃料組合中約48%、15%及36%；中電亦從外地採購低排放燃煤作為燃料，並妥善管理以確保庫存量能夠應付發電需求。目前，中電於香港的供電服務沒有受內地的限電安排影響，發電機組一直維持正常運作，並有穩定的燃料供應。