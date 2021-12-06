安徽渦陽縣幹部被揭滿意度調查花錢買好評　內媒：既造假又侵權

12月3日，安徽亳州市渦陽縣一名社區幹部在微信群組中發布通知，要求村組幹部引導群眾在安全度滿意度電話調查中作「滿意」等正面回答，按要求回答的群眾憑電話錄音可獲得100元至300元獎勵。

有居民認為，該通知是鼓勵造假。隨後，渦陽縣委宣傳部工作人員稱，馬上對此作出調查。

事件引起輿論熱議，不少人認為由國家統計局發起的調查，目的在於收集人民對社情民意的意見和態度，及時反映百姓的利益訴求，是講求實事求是、客觀公正，卻有人以金錢利益干擾調查的公正性。

《北京青年報》指出，以重獎誘導民眾打「滿意」，就是對民眾知情權、表達權的掣肘、干涉和誤導，是公然的侵權；當地政府不能默不作聲，亟待查明真相，據實處置。



報道指，國家開展安全感滿意度調查，旨在評測人民群眾對當地社會安全、矛盾糾紛調解、網格化服務、政法隊伍執法、掃黑除惡專項鬥爭等工作的評價。實事求是、客觀公正當為其必須恪守的最基本原則。社區幹部公然宣稱作「滿意」答覆者可獲得100元至300元獎勵，顯然是在公開鼓勵弄虛作假，當屬典型的形式主義和欺騙行為，引發群眾質疑是情理之事。

首先，此舉干擾和扭曲了對安全感滿意度的調查數據。「沒有調查就沒有發言權」，黨和政府推出一系列維護社會平安穩定的舉措，都是建立在群眾真實感受、真心訴求和相關真實數據的基礎之上，只有接地氣、順民心、合民意的政策、方略，才會得到群眾的理解、認可和響應，也才能落到實處、求得實效。而受「重賞」影響的滿意度調查，難保數據的真實性，又無從據此設計出接地氣的維穩促和舉措，無疑會誤國誤民。

其次，此舉給政府形象造成負面影響。此事雖然發生在基層社區，但其關乎國家級民意調查，實際上給當地政府的形象抹了黑。作為政府聯繫群眾的紐帶與橋樑，社區應當把誠實守信的政府形像傳導給民眾、展示於社會。誠信政府是引領信用社會和淳樸民風的領頭雁、風向標。當地政府本可藉助這次國家級調查的機會，對本轄區的平安建設情況梳理摸底，以便做到心中有數、施政有據。但花錢買「滿意」卻讓調查數據摻水、參考價值打折，此等自欺欺人行為有害無益。

其三，此舉也侵犯了群眾的知情權和評價權。群眾滿意或不滿意是檢驗國家工作成敗的標準。安全感調查旨在摸民情、查民怨、解民憂。以重獎誘導民眾打「滿意」，就是對民眾知情權、表達權的掣肘、干涉和誤導，是公然的侵權。

報道指，無論是虛假允諾、還是真有此事，花錢買「滿意」的弄虛作假、欺上瞞下屬性都確定無疑。此舉誤導了民眾對「安全感」的如實表達，更干擾和破壞了滿意度調查的真實性、客觀性和公正性，給當地的政府形象和誠信建設造成極其惡劣的負面影響。