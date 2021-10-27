作品內外驚人相似　中科院合肥研究院院長疑利用團隊成果供子獲獎

中國科學院合肥物質科學研究院院長劉建國，近日被曝疑似利用自身與實驗室團隊的科研成果供兒子獲獎升學，其研究成果裝置搖身一變成為中學生科技競賽作品。



劉某陽憑霧霾檢測裝置獲獎。（澎湃新聞）

據澎湃新聞報道，劉建國之子劉某陽於2015年憑藉發明「便攜式霧霾污染氣體快速識別和檢測裝置」（又稱「便攜式多組份氣體紫外現場分析儀」）獲得多個省級、國家級獎項，包括第30屆全國青少年科技創新大賽三等獎，並在後來被合肥重點高中一六八中學錄取。

據指，該裝置利用大氣污染氣體對紫外可見光的「指紋」吸收光譜特徵，可快速識別並定量檢測大氣中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、苯、甲苯、二甲苯等10多種污染氣體成分，為巡查污染企業排放、診斷大氣污染來源提供依據。

劉某陽的作品（左）與安光所的科研成果裝置（右）外觀極似。（澎湃新聞）

劉某陽當時聲稱，自己是在學校老師的指導下學習光學知識，透過求教他人，歷時一年多才試驗成功。然而報道指出，該發明不論是名稱、工作原理還是外觀，皆與中科院合肥研究院安徽光學精密機械研究所2012年的一項科研成果高度一致，而彼時該科研成果所屬項目的主要完成人便是時任副所長的劉建國。

更甚的是，兩者設備上印刷的文字、字體均一致，而安光所設備上帶有「中科院安徽光學精密機械研究所」字樣的位置，在劉某陽的設備上變成黑色裝飾帶。

無獨有偶，劉某陽於2018年再次憑藉發明「酒駕安全激光快速篩查系統」而獲得多個獎項，更申報了國家專利。據全國青少年科技創新大賽官網介紹，該發明主要利用酒精（乙醇）揮發氣體具有特徵「指紋」吸收光譜的特點，用激光直接穿過車廂，通過分析探測器接收信號光強的變化判別出是否存在乙醇氣體併計算出其濃度值。

惟該發明同樣與劉建國2011年所申請的國家專利「激光酒駕道邊在線監測系統」原理高度相似，兩者皆使用紅外激光為光源，使用同樣的1.39um光譜，使用激光直接穿過車廂在線監測，並通過分析探測器接收信號光強的變化判別出是否存在乙醇氣體併計算出其濃度值。

對此，澎湃新聞記者周二（26日）聯繫了劉某陽就讀合肥市一六八中學期間的任課老師了解，後者稱，劉某陽發明過程中確實有其父的指導和幫助，又認為劉氏父子的專利相似是「正常」，情況就屬於「大手拉小手」。他解釋，孩子在成長過程中肯定會受到從事這個行業的父親所影響，他也可以參與父親的項目，「就相當於父親搞一點東西給他做，類似的科研成果都是一個團隊搞出來的」。至於劉建國本人則尚未就事件回應。