廣西高校逾千畢業生莫名被開銀行電子賬戶　校方否認洩漏學生信息

廣西崇左幼兒師範高等專科學校（下稱崇左幼專）一千多名畢業生，近日莫名被開了銀行電子賬戶，開戶行均為中國農業銀行崇左江州支行，有人名下甚至多達10餘個。有受影響學生表示，自己從未到該銀行網點辦理過開電子賬戶服務，懷疑自己的個人信息被洩露。不過校方回應卻表示，沒有通過任何渠道洩露學生的身份信息，沒有代理學生開設銀行賬戶等；銀行工作人員則稱還需核查。



崇左幼專2020屆畢業生群中的不少學生日前檢查發現銀行卡名下突然多出了不少Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶，開戶網點均為此前曾與崇左幼專有過合作的中國農業銀行崇左江州支行。其中甄女士表示，自己賬戶中多出了共計7個該類賬戶，辦理時間均為今年6月24日，恰好是6月30日畢業的前夕。另一名賈女士亦稱賬戶是在同一時間被辦理的，都是電子賬戶，沒有實體卡，而銀行客服告知銷戶需本人到開戶網點辦理，但她本人現在外地，故無法銷戶。

甄女士被開辦的卡均在同一日辦理。（極目新聞）

二人所持實體農行卡的開戶行均非上述支行，且本人都對被辦電子賬戶一事毫不知情，據指甚至有同學反映自己此前並未辦理過實體農行卡，如今名下卻出現了一張在該支行開戶的Ⅰ類銀行卡，賬戶內亦存在多個Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶。

而事後學校老師在群中回覆，稱校方已組織會議，正在跟進解決此事，並上傳了一份疑由銀行發布的《Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶說明》，當中稱Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶不影響個人資金安全和個人徵信，也不影響櫃面業務及網絡金融業務的辦理，銀行將為受影響學生提供專人指導服務。同時據一份對接名單顯示，被開賬戶的崇左幼專學生多達1457人。

對於學校是否存在信息洩露行為等問題，學校財務處工作人員表示，校方從未向銀行提供過學生信息名單，在學生反映情況之前，學校對此事也毫不知情，且早在2019年，校方已結束和該銀行業務合作。

至於銀行是如何得知賬戶信息的，工作人員表示，交涉時，銀行方面稱增設Ⅱ、Ⅲ類賬戶的前提，是學生本來已經在該行開了Ⅰ類卡。在2020屆學生入學時，該支行的工作人員曾上門提供辦卡服務，或有學生在當時辦了卡，同時強調校方並未強制學生辦過銀行卡。但據甄女士和其他學生回憶，當屆學生入學當年，涉事銀行並未上門辦卡，也沒有在校內擺攤，甄女士本人的卡是她大三時自行在校外辦理的。

校方聲明。（崇左幼兒師範高等專科學校）

周五（10日）晚，崇左幼專發布聲明，稱學校沒有通過任何渠道洩露學生的身份信息，沒有代理學生開設銀行賬戶或辦理一類、二類、三類卡賬戶的業務。

至於農行崇左江州支行工作人員則表示，銀行將提供銷戶或其他服務，但目前暫不能確定開賬戶業務並非學生本人辦理，不排除學生曾在網點或在手機上操作成功卻忘記了，同時表示不清楚學校是否曾向銀行提供學生信息名單，需要進一步核查。另外，已有學生就事件報警，警方稱若確實涉及信息洩露，會立案處理。