28歲OL腹部衣服突濕一片更有尿餲味　醫生揭患罕見病致肚臍滲尿

肚臍，俗稱肚臍眼，是胎兒出生後臍帶脫落留下的疤痕，容易藏汙納垢，甚至會有異味，一般建議若髒污特別嚴重，可滴入嬰兒油幫助污垢軟化，再以棉花棒輕輕擦拭。一名年約28歲的上班族女性，發現肚臍常常濕濕的，還飄出尿騷味，令她十分困擾。就醫檢查後，確認是「臍尿管閉鎖不全」的問題，造成她一用力，尿液就從肚臍噴出來。



台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅在TVBS節目《健康2.0》中分享案例，該病患28歲這年突然出現肚臍有尿騷味的症狀，常常把衣服染濕一片，一開始不敢跟親友說，但實在嚴重影響到生活，決定向醫生求助。初步檢查時就高度懷疑膀胱跟肚臍有相通，透過超音波跟電腦斷層證實這項推測，患者是「臍尿管閉鎖不全」。

許秉毅表示，臍尿管是胎兒的一個構造，胎兒在媽媽子宮裡的時候，廢物會經由膀胱、臍尿管到肚臍，最後通過臍帶排出，出生時臍尿管就會萎縮，尿才有辦法從尿道排出去。他認為，女子成年後可能常憋尿，導致臍尿管壓力大，「管子又通了，所以一用力，尿液一下就跑出來。」所幸安排她接受手術，開刀把臍尿管給切掉，解決肚臍滲尿的問題。

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