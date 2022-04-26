疫情｜稱內地若放鬆「死亡數量巨大」　張伯禮：能實現動態清零

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮近日在上海表示，內地有能力實現「動態清零」，以較小代價取得了較好效果，保障了人民群眾健康和社會經濟穩步增長。他認為，按照中國的人口密度、人口結構，一旦放鬆疫情管控，會面臨病毒廣泛傳播、重症和死亡數量巨大的後果。



據官方媒體《新華社》報道，張伯禮指「動態清零」和「絕對清零」不同，「動態清零」是發現一宗、撲滅一宗，不是絕不讓疫情發生，而是快速發現疫情，快速採取措施來阻斷疫情在社區持續傳播。

張伯禮認為，一旦放鬆疫情管控，會面臨病毒廣泛傳播、重症和死亡數量巨大的後果。（新華社）

他稱，上海醫療資源沒被擠兌，是因為有很多隊伍前來支援，一旦放鬆疫情管控，代價太大。另外，無癥狀感染者多，感染比例高是上海本輪疫情的特點，這與Omicorn變異株特點有關，並跟內地及時篩查、早期發現感染者，以及與廣泛疫苗接種有關。

14日，上海最大方艙醫院（國家會展中心（上海）方艙醫院）首批患者出艙。（新華社）

張伯禮指疫情以來，總結武漢及以後歷次疫情患者康復情況，部分患者有疲乏無力、肌肉酸痛、心悸、氣喘、焦慮失眠、脫髮等情況。對此內地提出「早期康復、自我康復、綜合康復」的理念，一般採用中西醫結合的辦法，西醫做健康評估，中醫促進康復。

經過積極康復，多數人的相關症狀基本在三個月到半年的時間內逐漸消除，也有的人需要更長時間康復。一部分患者可以配合藥物治療，一些患者可以通過體育鍛煉，比如打太極拳、八段錦等，積極主動地促進康復。

國家衛健委公布，內地昨日（25日）新增1908宗本地確診，上海佔1661宗，其次為江西91宗、吉林44宗、北京32宗、遼寧25宗、黑龍江18宗，其餘個案分布於浙江、河南、內蒙古等12省；本土無症狀感染者方面，上海新增15319宗，其次為江蘇112宗、吉林101宗，其餘分布於山東、河北、江西、遼寧等15省份。