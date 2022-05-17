內地規範退休領導幹部自覺踐行習思想：聽黨話跟黨走不得妄議中央

中共中央辦公廳前日（15日）印發《關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見》（意見），要求各地各部門加強離退休幹部黨建工作。

中央組織部（中組部）官員強調，文件要求離退休幹部、特別是曾任領導的退休幹部，自覺與「習近平為核心的黨中央」保持高度一致，不得妄議黨中央大政方針，不得傳播政治性的負面言論，堅決反對和抵制錯誤思潮。



據官媒新華社報道，《意見》強調離退休幹部是黨和國家的寶貴財富，要團結凝聚退休幹部在以習近平同志為核心的黨中央周圍。《意見》指出，要強化政治引領，組織引導離退休幹部黨員自覺踐行習近平思想，繼續聽黨話、跟黨走；強化組織功能，擴大組織覆蓋，嚴格組織生活，把離退休幹部黨員組織凝聚起來。

中央組織部（中組部）官員強調，文件要求離退休幹部、特別是曾任領導的退休幹部，自覺與「習近平為核心的黨中央」保持高度一致。 （新華社）

自覺與黨中央保持高度一致 對黨忠誠、聽黨指揮

《意見》提到，要強化管理監督，加強日常管理，要求離退休幹部黨員特別是擔任過領導職務的幹部黨員嚴守有關紀律規矩，增強離退休幹部黨員的黨性觀念和黨紀意識。充分發揮離退休幹部黨員的政治優勢、經驗優勢、威望優勢，圍繞堅持黨的全面領導。

中組部負責人表示，《意見》強調，要引導離退休幹部黨員，自覺在思想、政治、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，嚴明黨的政治紀律和政治規矩，嚴肅黨內政治生活，要求離退休幹部黨員在大是大非面前旗幟鮮明、立場堅定，對黨忠誠、聽黨指揮、為黨盡責，做風清氣正的良好政治生態的維護者。要求擔任過領導職務的離退休幹部黨員積極發揮好表率作用。

不得妄議黨中央、傳播負面言論 堅決抵制錯誤思潮

中組部負責人表示，在加強離退休幹部黨員管理方面，《意見》規範離退休幹部黨員出境要嚴格按照有關規定辦理手續。

在嚴明紀律規矩方面，他提到《意見》規範離退休幹部黨員特別是擔任過領導職務的幹部黨員要嚴守有關紀律規矩，不得妄議黨中央大政方針，不得傳播政治性的負面言論，不得參與非法社會組織活動，不得利用原職權或職務影響為自己和他人謀取利益。要堅決反對和抵制各種錯誤思潮，堅決反對享樂主義和奢靡之風。

要主動與離退休幹部「談心」 做好思想工作

中組部負責人又指，對離退休幹部黨員居住分散情況，《意見》提出「強化組織功能，進一步把離退休幹部黨員組織凝聚起來」，探索規範在離退休幹部黨員集中居住地、活動學習場所、志願服務組織、社團組織中建立基層黨組織或臨時黨組織。

他稱，《意見》同時提到，堅持並完善談心談話制度，離退休幹部黨組織負責人要主動與黨員「談心談話」，及時了解思想狀況，做好經常性思想政治工作。