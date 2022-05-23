國家開放大學終身教育平台上線　校長願：人人學、處處學、時時學

近日，國家開放大學終身教育平台（le.ouchn.cn）正式上線，面向社會免費開放。終身教育平台是國家開放大學為推進教育公平、減少「數字鴻溝」，在現有「一路一網一平台」基礎上打造的全新學習平台。



截至目前，該平台已匯聚國家開放大學自建學習資源、338所知名高校的課程資源、10個頭部平台的特色課程等共計50萬門，致力於滿足社會大眾多元化、個性化學習需求，以數字技術賦能終身教育。

20日，國家開放大學舉辦終身教育平台開通儀式，該平台正式上線，面向社會開放。

啟動儀式現場。（國家開放大學）

國家開放大學黨委書記、校長荊德剛指出，國家開放大學要以「應用為王、服務至上、簡潔高效、安全運行」為總要求，堅定推進國家教育數字化戰略行動，為建設「人人皆學、處處能學、時時可學」的學習型社會貢獻國開（國家開放大學）智慧、國開方案。

荊德剛要求，要以平台開通為契機，緊緊抓住數字教育發展戰略機遇，持續匯聚更多類型、更多領域的優質資源，迭代升級平台功能，加快建設終身教育的主要平台、在線教育的主要平台、靈活教育的平台和對外合作的平台，推動國家開放大學高質量發展。

網民認爲，知識免費太重要了，知識是人類進步的階梯，不應該是昂貴的商品，希望中國知網跟著學，別搞教授本人下載論文都得掏錢的離譜事情。