消息：毛後習二十大獲尊「領袖」　官媒推50集短片宣傳習「足跡」

中共20大將在今年下半年召開，香港媒體《明報》今日（23日）報道，有北京政情觀察人士表示，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將繼在中共十九大獲得中共「核心」（領導核心）的稱號後，在中共二十大獲得「領袖」的尊稱。這也將是繼毛澤東之後，第二名獲得「領袖」稱號的黨和國家領導人。



據報道，北京政情觀察人士指，習近平將在中共二十大正式獲得官式的「領袖」尊稱。報道提到，分析人士指，隨着國內國際形勢變化，中共內部將團結在習近平周圍，並繼毛澤東之後，首次有黨和國家領導人獲得「領袖」稱謂。如果宣佈習近平成為「領袖」，並在二十大寫入黨章，他將是毛澤東以來中國最具影響力的黨和國家領導人，顯示其繼承「偉大領袖」毛澤東的地位。

2017年12月14日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，中共五代領導人照片。（資料圖片）

在中共歷史上，公認的「偉大領袖」只有中共中央主席毛澤東。在文化大革命時期，毛被尊稱為「偉大的導師、偉大的領袖、偉大的統帥、偉大的舵手」。1976年，在毛逝世後，繼任中共主席的華國鋒擁有黨政軍的最高頭銜，曾一度被官方稱作「英明領袖」。

鄧小平從未被正式稱作「領袖」，因為他從未擔任過正式的黨國「第一把手」。1987年中共十三大，中央修改黨章讓鄧小平繼續擔任中共中央軍委主席，擁有了高於黨內其他元老們的領導地位。鄧小平提出「領導核心」，並稱毛是中共第一代領導集體的「核心」，改革開放開始以來自己是第二代「核心」，並封江澤民為第三代「核心」。

胡錦濤在任期間，中共中央只稱他為「黨中央」，沒有明確提到他是黨的「核心」。

2019年10月1日，中國國家主席習近平（中）、前國家主席江澤民（右）、胡錦濤（左）出席在北京舉行的中國共產黨成立70周年慶祝活動。（AP）

習近平在2012年中共十八大成為中共中央總書記，以反腐運動、經濟改革、「中國夢」、「一帶一路」、「人類命運共同體」等治國理政實踐，得到各省領導人廣泛認同並以「領導核心」尊稱表示敬意。

2017年10月的中共十八屆六中全會閉幕後，中共中央發表公報首次提出「以習近平同志為核心的黨中央」，象徵「習核心」正式確立，並在2017年2017年10月24中共十九大把習近平黨中央的核心、全黨的核心地位、「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章。習近平思想是繼毛澤東思想、鄧小平理論之後第三個以領導人的名字命名的中共指導思想；習近平思想也是繼毛澤東思想以來第二個以思想命名的中共指導思想。

此前有分析稱，這意味着習近平的地位高於之前兩任黨總書記江澤民和胡錦濤，習近平及其政策在意識形態上的絕對權威得以樹立。

中央電視台專題「人民領袖習近平」。（央視網）

中共20大將近 官媒推50集短片宣傳習近平「足跡」

官媒新華社預告今（23）日起推出50集關於國家主席習近平的微影片「足跡」，加強宣傳，讓內地民眾認識「一路走來的習近平」，內容跨越40多年。

在預告片中，敘述者從習近平15、16歲「從大城市來到窮鄉僻壤」說起，並指他在工作的地方敢「冒天下之大不韙」指出問題、帶大家走出困境等，預告片提到習近平「40多年很長，他的足跡遍及大江南北。40多年也可以很純粹，一路走來，方向從未改變」。

為宣傳習近平，新華社4月18日起已在官網開設「近鏡頭•溫暖的瞬間 」的專欄，以照片回顧習近平「治國理政的精彩瞬間，講述每張照片背後的溫暖故事。」。專欄指，中共18大以來，習近平「謀劃國內外大局、推進改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍各項事業呈現嶄新局面」。

如果習近平獲尊為「領袖」並寫入黨章也將是繼毛澤東之後，第二名獲得「領袖」稱號的黨和國家領導人。（中國政府網）

官媒新華社在4月11的文章《習近平的人民情懷》也提到習近平是人民領袖，文章指「從小村莊到黨中央，從農村大隊黨支部書記到黨的總書記，習近平始終心懷家國、躬身為民。來自人民、為了人民、依靠人民。人民賦予了人民領袖寬廣的視野、博大的胸懷、奮進的力量，人民領袖團結帶領人民開創新時代歷史偉業。」