台女瞞男友出軌8次　遭炮友正宮威脅爆大鑊　一個原因反獲網民撐

「我真的心裏頭好亂，我真的不知道該怎麼辦，明明已經過那麼久的事情，為什麼現在才爆發？」一名台灣女網友無奈表示，自己被前出軌對象的正印女友威脅賠錢，否則會被爆料，如今不知怎做才好。網民得知細節後，卻一面倒同情其遭遇。



文：W女（發表於爆怨公社）

我拜託我朋友帳號借我發文的，對不起，我真的走投無路才來這邊發文！我真的慌了，而且不知道怎麼辦！

我先說是我不對，我瞞著我男友私底下到處找人家發生關係，我跟我男友從大一交往到現在，出社會工作前前後後七年，我私底下找了網友、朋友、追求者大概超過8位的男生約出去發生關係……

被炮友正宮威脅賠錢 一個原因獲網友齊撐（點擊放大閱讀原文全文及網民反應）▼▼▼

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因為我跟我男友聚少離多，而且我有時候也想報復他，再加上我自己又有性需求，一直都在犯錯我以為我一切都隱瞞的很好，我都會在發生完關係之後，都會拿男生的手機來刪除對話！這些事情都已經過了兩三年了，沒想到有個男網友，他備份了我跟他的對話紀錄，而且也偷拍了我們出去發生關係的影片，他說他本來是自己收藏的！結果現在他女朋友半夜起床玩他手機，翻他的隱藏資料夾才發現他偷拍我的影片，跟對話紀錄現在他女朋友半夜氣炸，直接打電話來嗆我要我賠償她的精神損失，但是沒有說要怎麼賠償，只有說看我誠意，要我明天傍晚回覆她，如果我不回覆她，還是給不出合理的解釋不然她會密我男友，密我男友的父母，會直接貼照片、影片、對話紀錄給我男朋友的家人看！

我到底該怎麼辦？我跟我男友明年就要結婚了，我男友父母對我就像自己女兒一樣！她給我兩條路走第一條，她要我找男友的父母跟男友明天到她指定的地方，她要我當面跟男友父母跟坦白這一切曾經發生的事情，要我向男友父母們下跪，還要向她道歉第二條，直接賠償她，多少她沒說，只有看我覺得這件事情該用多少心意來擺平！我真的心裏頭好亂，我真的不知道該怎麼辦明明已經過那麼久的事情，為什麼現在才爆發？

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網友意見：「男未婚女未嫁，合意性行為。這炮友的女友，已經算是恐嚇勒索了。去派出所報案吧！還有，炮友一起告下去，妨礙秘密罪。讓這對惡質情侶一起上法院。至於你男朋友的部分我覺得，就算知道了，出來混的，早晚要還的。」「之前不要做這些事不就得了，做了就要想好事情被戳破的準備，而不是做了沒被發現沒差的心態，雞蛋再密還是有縫的！」「你傻了嗎？那個男生未經過你的同意偷拍你們發生關係的影片，你可以告男生好嗎！再來他的女朋友拿你被偷拍的影片來威脅你，你也可以去報警啊！把證據、對話紀錄都留著讓他們這對情侶吃不完兜著走，這些都是刑事案件的被判決，可是有案底的，這對情侶黨是在學人家仙人跳啊！」「你沒有任何罪，因為你未婚，你是受害者耶！」「報案吧！找一個男重新開始。可憐之人總有可恨之處。」

不少網友也認為該對男女問題更大。「男未婚，女未嫁，頂多是道德行為有瑕疵而已。那個女的跟你要錢，不是賠償叫勒索好嗎？只是我覺得那個女的不會一次就善罷甘休，你給她第一次錢她就會要第二次第三次，至於男友部分就愛莫能助了，畢竟這已經是事實了！與其如此至少不要損失錢。」「你有道德瑕疵，卻沒有犯罪情事。男未婚女未嫁，完全不需要道歉賠錢。但是，一、跟男友分手吧！你沒那麼愛他，不要互相耽誤了。二、蒐集證據提告偷拍網友與他女友，求償的錢夠你沮喪時爆吃爆喝，直到你痛下決心，好好重新開始專一的人生。」「個人造孽個人擔，直接跟男友坦白吧！」

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