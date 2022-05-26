前副財長朱光耀：若中國經濟今年增長5.5%　將列高收入國家行列

國務院參事、財政部原副部長朱光耀在2022新京智庫春季峰會上表示，實現今年經濟社會發展目標具有重大戰略意義，如果中國今年順利實現約5.5%經濟增長，將加入高收入國家行列。



朱光耀以「穩字當頭穩中求進，努力完成2022年經濟社會發展目標」為主題發表演講。

他表示，目前中國人均GDP是12438美元，而世界銀行的高收入GDP標準是12695美元，中國與世界銀行的高收入國家標準相差257美元，如果中國今年順利實現約5.5%經濟增長，無疑將加入高收入國家行列，但中國仍然是最大發展中國家。

朱光耀分析，如果中國今年順利實現約5.5%經濟增長，將加入高收入國家行列。（北京市人民政府辦公廳）

朱光耀：外部環境複雜、嚴峻、不確定

他稱，世界經濟面臨著空前嚴峻的挑戰，國際貨幣基金組織今年以來已連續兩次下調2022年全球經濟增長預測至3.6%。他認為，疫情衝擊全球生產，嚴重挑戰全球生產鏈、供應鍊和價值鏈，特別是高技術產品芯片的生產供應。美聯儲正超常規調整貨幣政策，不確定能否遏制住通貨膨脹。

他提到國際地緣政治挑戰不確定，俄烏衝突危機可能導致全球能源危機、糧食危機和金融危機，使高達7億人口重新陷入貧困。在地緣政治的衝擊下，世界經濟發展負面，中國發展的外部環境確實極其複雜、嚴峻、不確定。

2018年9月25日下午，國家主席習近平在黑龍江農墾建三江管理局七星農場萬畝大地號了解糧食生產和收穫情況。(新華社)

中國經濟長期向好的基本面沒變

朱光耀認為，內地經濟總規模快速發展，但是人均GDP比發達國家仍有很大的差距。

三月份以來，內地疫情反覆，內地經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期減弱的挑戰。不過，內地不斷對外開放，向前發展，而中國是全球第一貿易大國，2021年的貿易總額是6.051萬億美元，佔全球貿易總規模的13.5%。「這些數據充分反映了中國經濟的潛力大、韌性強、迴旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變」他說。

上海浦東全景，由四張影像合成的。.(King of Hearts)

他表示，內地政府要出台支持經濟發展的具體政策措施；加大現在已經出台的穩定經濟增長政策的落實力度——存量政策要加快落實執行，比如減稅降費，用好各項貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持措施；做好增量政策的預先準備，政策發力要適度靠前，把握好目標導向政策前提下的提前量和冗餘度。

他認為，實現全年經濟社會發展預期目標，要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用，全面加強基礎設施建設。