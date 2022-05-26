前副財長朱光耀：若中國經濟今年增長5.5% 將列高收入國家行列
國務院參事、財政部原副部長朱光耀在2022新京智庫春季峰會上表示，實現今年經濟社會發展目標具有重大戰略意義，如果中國今年順利實現約5.5%經濟增長，將加入高收入國家行列。
朱光耀以「穩字當頭穩中求進，努力完成2022年經濟社會發展目標」為主題發表演講。
他表示，目前中國人均GDP是12438美元，而世界銀行的高收入GDP標準是12695美元，中國與世界銀行的高收入國家標準相差257美元，如果中國今年順利實現約5.5%經濟增長，無疑將加入高收入國家行列，但中國仍然是最大發展中國家。
朱光耀：外部環境複雜、嚴峻、不確定
他稱，世界經濟面臨著空前嚴峻的挑戰，國際貨幣基金組織今年以來已連續兩次下調2022年全球經濟增長預測至3.6%。他認為，疫情衝擊全球生產，嚴重挑戰全球生產鏈、供應鍊和價值鏈，特別是高技術產品芯片的生產供應。美聯儲正超常規調整貨幣政策，不確定能否遏制住通貨膨脹。
他提到國際地緣政治挑戰不確定，俄烏衝突危機可能導致全球能源危機、糧食危機和金融危機，使高達7億人口重新陷入貧困。在地緣政治的衝擊下，世界經濟發展負面，中國發展的外部環境確實極其複雜、嚴峻、不確定。
中國經濟長期向好的基本面沒變
朱光耀認為，內地經濟總規模快速發展，但是人均GDP比發達國家仍有很大的差距。
三月份以來，內地疫情反覆，內地經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期減弱的挑戰。不過，內地不斷對外開放，向前發展，而中國是全球第一貿易大國，2021年的貿易總額是6.051萬億美元，佔全球貿易總規模的13.5%。「這些數據充分反映了中國經濟的潛力大、韌性強、迴旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變」他說。
他表示，內地政府要出台支持經濟發展的具體政策措施；加大現在已經出台的穩定經濟增長政策的落實力度——存量政策要加快落實執行，比如減稅降費，用好各項貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持措施；做好增量政策的預先準備，政策發力要適度靠前，把握好目標導向政策前提下的提前量和冗餘度。
他認為，實現全年經濟社會發展預期目標，要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用，全面加強基礎設施建設。