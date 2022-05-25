《馬克思中國化百年記》發行：毛習創思想　鄧江胡形成理論體系

經中共中央批准，中央黨史和文獻研究院編寫的《馬克思主義中國化一百年大事記（1921—2021年）》（《大事記》）近日由中央文獻出版社出版發行。

《大事記》記述馬克思主義中國化的三次飛躍，以「毛澤東時期」、「鄧小平、江澤民、胡錦濤時期」、「習近平時期」來分別記述，並重點反映「習近平時期」在實現馬克思主義中國化新飛躍的歷史進程和理論貢獻。



官方媒體《新華社》5月24日報道，《大事記》中採用編年體形式，以翔實的文獻資料，全面記述馬克思主義中國化的三次歷史性飛躍，反映了馬克思主義中國化既「一脈相承又與時俱進」的理論和經驗。

《大事記》記述馬克思主義中國化有三次歷史性飛躍，第一次是以毛澤東為代表的中國共產黨人創立毛澤東思想，實現馬克思主義中國化。

第二次是以鄧小平、江澤民、胡錦濤為代表的中國共產黨人，從新的實踐和時代特徵出發堅持和發展馬克思主義，形成中國特色社會主義理論體系。

第三次是以習近平為主要代表的中國共產黨人，從新的實際出發，創立習近平新時代中國特色社會主義思想，實現馬克思主義中國化新飛躍。

2017年12月14日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，中共五代領導人照片。（資料圖片）

新華社指，《大事記》有助於廣大黨員、幹部、群眾增強用習近平思想「武裝頭腦」、「指導實踐」、推動工作的「思想自覺、政治自覺、行動自覺」，更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟。

比較去年發表的《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，《大事記》沒有提到創立鄧小平理論，並以形成中國特色社會主義理論體系來總結鄧小平為代表的中國共產黨人，在馬克思主義中國化飛躍的歷史進程和理論貢獻。

大事記黨的百年決議記述 馬克思主義中國化一脈相承

2021年11月11日，中共十九屆六中全會通過的《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。《決議》提到，不同時期中共的最高領袖領導集體，在馬克思主義中國化的歷史進程和理論貢獻。

習近平在會上讚揚馬克思是近代以來最偉大的思想家，頂天立地的偉人。（新華社）

《決議》提到馬克思主義中國化的起源，「十月革命給中國送來了馬克思列寧主義。五四運動促進了馬克思主義在中國的傳播。在中華民族的覺醒中，馬克思列寧主義同中國工人運動的緊密結合中，中國共產黨應運而生。」

在第一次歷史性飛躍，《決議》提到，以毛澤東為主要代表創立了毛澤東思想，為奪取新民主主義革命勝利指明了正確方向，並確立馬克思主義在黨中央的領導地位。

1963年慶祝中華人民共和國成立十四周年，毛澤東在天安門城樓上。（人民畫報）

《決議》指，「毛澤東思想是馬列主義在中國的創造性運用和發展，是被實踐證明了的關於中國革命和建設的理論原則和經驗總結。毛澤東思想的活的靈魂是貫穿於各個組成部分的立場、觀點、方法，體現為實事求是、群眾路線、獨立自主三個基本方面，為黨和人民事業發展提供了科學指引。」

在第二次歷史性飛躍，《決議》提到，以鄧小平同志為主要代表的中國共產黨人，創立了鄧小平理論，解放思想，實事求是，成功開創了中國特色社會主義；以江澤民同志為主要代表的中國共產黨人，成功把中國特色社會主義推向二十一世紀；以胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，成功在新形勢下堅持和發展了中國特色社會主義。

2019年10月1日，中國國家主席習近平（中）、前國家主席江澤民（右）、胡錦濤（左）出席在北京舉行的中國共產黨成立70周年慶祝活動。（AP）

在第三次歷史性飛躍方面，《決議》提到習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。

2019年10月1日，慶祝中華人民共和國成立70週年大會，習近平在北京天安門城樓上發表講話並檢閱受閱部隊。（新華網）

《決議》稱，「習近平對關係新時代黨和國家事業發展的一系列重大理論和實踐問題進行了深邃思考和科學判斷，就新時代堅持和發展中國特色社會主義，建設社會主義現代化強國、建設長期執政的馬克思主義政黨等重大時代課題，提出一系列原創性的治國理政新理念新思想新戰略，是習近平新時代中國特色社會主義思想的主要創立者。」