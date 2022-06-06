北京朝陽區陸續安裝「大數據門禁」聯網公安　戴口罩能識別身份

據官媒《北京電視台》旗下《京視頻》報道，近日，朝陽區在轄區內各社區開始安裝「數智公共安全服務管理系統」，極大地提高了出入管理和健康查驗的效率。



報道指，居民通過刷身份證、社區門禁卡、老年卡等，可在1秒內完成身份識別、智能測溫、北京健康寶、核酸有效期、疫苗接種等八項查驗內容，簡化了登記流程，縮短了排隊時間，解放人力，也有效減少防疫漏洞。

設計與研發系統的睿家科技公司創始人兼行政總裁丁斌表示：「過去幾年，物業企業圍繞智慧社區開展了大量有益嘗試，企業自身的信息化程度已有顯著提高，線上管理成為常態化。疫情下，可以藉助數智化技術和雲平台為鄰里溝通與社區治理之間建立一個有效橋樑，即線上社區居委會。」

北京朝陽區國資委亦發文「AI數智應用賦能精準防控」支持安裝大數據門禁管理系統。

文中表示，近「數智公共安全管理系統」借助數字化、智能化手段，助力的防疫工作，積極落實防控責任，為廣大樓內企業的安全生產、順暢復工保駕護航，「以便應變，以快制快」，為打贏疫情攻堅戰提供數智支持。面向進出集聚區的車輛內人員，通過刷身份證/出入證/輸入證件號碼/電子二維碼等多種方式，進行現場「1秒8步」查驗。

文中指，「數智公共安全管理系統」將為日後重返崗位的集聚區員工提供最大程度的保護和便利，可實現口罩佩戴狀態下的身份識別和身份證資料比對，確保智能、安全、快速地無感通行。

由一套「數智公共安全管理系統」，一秒鐘內可實現身份識別、智能測溫、健康寶、國家健康碼、核酸檢測、疫苗接種、公安聯網、電子登記8個查驗環節。（微博@曹華格律詩）

這次做法引發不少爭議，微博有386.2萬粉絲追蹤的廣告從業者「二總」質疑門禁系統嚴重傷害個人私隱：「有些東西建起來快，拆可就難了。有些東西毀了也快，再建起來也難。其實是同一件事。」

網民紛紛表示擔心個人私隱：

「侵犯個人權還拐彎抹角磨磨唧唧的，直接裝電子腳鐐唄，隨時檢測健康，一有問題就響。」

「讀取的數據後台保存嗎？保存的數據定期刪除嗎？」

「這樣好嗎？是防疫的一時需要還是常態化管理措施？」

「還不如每個人都安裝一個芯片，一切皆在掌控，以後每個人很難有隱私一說了。」

「老百姓的個人信息由誰保護？」

「以後你去誰家串門了，你帶誰回家了，你進過幾個小區，一目了然。」

「瘋了嗎？管控上癮欲罷不能了吧？」

