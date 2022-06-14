内地封控、經濟、俄烏惹討論　二十大前各界意見領袖被禁言

内地今年發生疫情和經濟困境，多名内地關鍵意見領袖（KOL）、學者、名人在不同網絡平台上發表自己對疫情、經濟和社會等問題的觀點和分析，但一些比較溫和及有官方背景的人士在發表評論後被平台禁言，目前官方和平台沒有説明禁言的具體原因。



談「中美獨角獸增減」 財經作家吳曉波被禁言

有內地「最賺錢財經作家」之稱的吳曉波，近日其微博帳號被禁言、財經自媒體「吳曉波頻道」疑似因違規暫停更新，自媒體最後更新停在6月2日，違規原因不明。同時，其公眾號也搜索不到帳號。他擁有474.3萬個粉絲的微博帳號，也出現「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」的訊息。

吳曉波被禁言前曾對比中美經濟實力，他5月在個人社交平台曾發布文章，文中列出了「中美新增獨角獸數量對比圖」和「中國科技與網絡公司市值兩年變化」，指内地獨角獸數量和上市公司的市值不如美國。同時，他在文中提到了改革開放在1970年代末和1990年代初的兩次重要思想解放運動引發兩次制度變革和釋放民間活力，該文章後來「因違規無法查看」。

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談上海經濟、中國人口危機 經濟分析師洪灝遭封禁

此外，曾任中國交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝，其微博和微信公眾號4月30日都被銷號。他在3月底曾於微信公眾號發表「警惕資本外逃」，在微博轉發影片稱「上海：零活動，零GDP」，並曾暗示上證綜指可能低於3000點，結果在4月下旬「應驗」。

企業家不例外 攜程董事長、王思聰被禁言

攜程董事局主席、北大光華管理學院教授梁建章5月23日也被微博禁言，他曾批評，內地政府嚴防死守的防疫政策是在增加其他疾病的死亡率，幾個月的封城令內地每月人均減壽4日。他於3月28日發表《中國婚姻家庭報告2022版》，指從2013年到2020年，僅僅七年時間，國初婚人數就減少了將近一半，預示著出生人口和生育率進一步下降的趨勢。

2022年6月1日，上海市民在外灘附近的一座橋上騎行。上海是內地經濟中心和全球貿易中心，在封鎖兩個月後放鬆了嚴防死守的防疫限制。（Getty Images）

萬達集團董事長之子王思聰，4月發表涉及連花清瘟的言論，引發輿論關注。4月19日，王思聰的微博賬號顯示已被禁言。王思聰14日轉發了「世衛組織『推薦』連花清瘟，誰告訴你的」的微博文，並配以「證監會應嚴查以嶺藥業。現在在中國能看到一個嚴謹、敢於求證、有良心、敢說真話的傳媒，實在實在是太難了」的文字。惟其後王思聰編輯了微博內容，刪去了上述言論。王思聰的微博賬號曾經「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」，王思聰微博賬號現在已經被封。

批評過度防疫 憲法學教授被禁言

上海封控時，5月8日，上海華東政法大學法學教授童之偉具名發表文章《對上海新冠肺炎病毒防疫兩措施的法律意見》，指官方將民眾強制送往方艙隔離為非法，且無權強行進入民宅消毒。即使依法宣布緊急狀態，但病毒毒性不強，應防止過度防疫。該篇文章在內地社交平台上引起廣泛轉發， 只是大部分轉發文章目前已經不可查看。目前，童之偉微博處於禁言狀態。

被微博禁言，梁建章發表《中國婚姻家庭報告2022版》，指從2013年到2020年，僅僅七年時間，國初婚人數就減少了將近一半，預示著出生人口和生育率進一步下降的趨勢。（Getty Images）

現年68歲的作者童之偉為上海居民、廣東財經大學特聘教授、華東政法大學教授，兼任中國法學會憲法學研究會副會長、最高檢高級檢察官帶教導師等職。

網信辦4月清朗行動：正向引導、推動友善評論、理性發聲

中央網信辦4月24日部署開展「清朗·網絡暴力專項治理行動」，就加強網絡暴力治理進行專門部署，要求網站平台認真抓好集中整治，建立健全長效機制，確保治理工作取得紮實成效。

網信辦有關負責人表示，「清朗·網絡暴力專項治理行動」主要聚焦網絡暴力易發多發、社會影響力大的18家網站平台，包括新浪微博、抖音、百度貼吧、知乎等，通過建立完善監測識別、實時保護、干預處置、溯源追責、宣傳曝光等措施，進行全鏈條治理。

負責人指，要建立健全識別預警機制，強化行為識別和輿情發現強化警示曝光和正向引導，及時公佈典型案例處置情況，推動權威機構和專業人士友善評論、理性發聲，嚴肅問責處罰失職失責網站平台，會同有關部門依法追究相關人員法律責任。