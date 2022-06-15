美媒《彭博》駐京記者涉危害國安被扣逾年獲釋　公司指仍未能聯絡

美媒《彭博新聞》駐北京分社的中國女記者范若伊（Haze Fan）因於2020年12月7日被北京市國家安全局以「涉嫌從事危害國家安全」活動拘留，扣押超過1年後獲准取保候審。



中國駐美大使館網頁5月初一篇關於新聞自由的聲明，提及范若伊在今年1月保釋候審。但彭博社指仍未能聯絡范若伊，上周末才得知中國駐美國大使館關於范若伊獲釋的聲明。

范若伊是中國公民，於2017年加入彭博，她曾為CNBC、CBS和路透社等新聞機構工作。（Twitter@Hazeology）

彭博社總編輯John Micklethwait說：「我們對范若伊被保釋出來感到鼓舞。她是我們北京分社非常寶貴的成員。」

美國國家新聞俱樂部（National Press Club）主席Jen Judson和國家新聞俱樂部新聞學院院長Gil Klein於6月14日就范若伊獲釋報道發聲明表示，很欣慰范若伊獲釋，但仍擔憂范若伊的安全和福祉。聲明提到，儘管中國駐華盛頓大使館說范若伊已於1月獲釋，但彭博社一直無法聯繫到她以確認她的狀況，認為她仍要面臨法律挑戰是不公正的。

非政府國際組織「無國界記者」組織（RSF）本月3日公布今年世界新聞自由指數，內地排名第175名，較去年上升兩位，但仍被歸類在「狀況惡劣」級別。組織認為，內地新聞業非常有利可圖，但幾乎完全由中共黨和政府控制。（Getty Images）

范若伊是中國公民，曾為多間外國傳媒工作，2017年加入彭博社在北京擔任彭博研究員。2020年12月被便衣人員帶離住所，其後下落不明。中國公民被禁止在中國為外媒進行獨立報道，只允許從事研究助理的工作。

内地當局去年7月公布，范若伊涉嫌危害國家安全。内地政府部門當時告訴彭博，范若伊被拘與她的工作無關。中國外交部尚未就她獲釋發表評論。