中央發布新規 對領導幹部家人經商提禁業要求 職務越高越嚴
中共中央辦公廳（中辦）昨日（19日）印發文件，對廳局級以上領導幹部配偶、子女及其配偶經商提出禁業要求。領導幹部每年須填報家人經商情況。違反禁業規定者，不是家人退出經商，就是領導幹部退出現職。
《中國共產黨一百年大事記》和資料顯示，這是中共史上第一次禁止領導幹部配偶、子女及其配偶經商，是自1984年以來第二次禁止領導幹部經商。
領導幹部配偶、子女及其配偶禁經商
官方媒體《新華社》報道，中辦印發了《領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理規定》提到，對不同層級、不同類別的領導幹部配偶、子女及子女的配偶經商辦企業，分別提出了禁業要求。且領導幹部「職務層次越高要求越嚴，綜合部門嚴於其他部門」。
這項規定的適用對象，主要是黨政機關、群團組織、企事業單位「廳局級」及相當職務層次以上領導幹部。至於「經商辦企業」，主要是投資開辦企業、擔任私企或外企等高級職務、私募股權基金投資及從業、從事有償社會仲介和法律服務等行為。
這項規定要求，上述領導幹部每年報告個人有關事項時，應當如實填報配偶、子女及其配偶經商辦企業情況。至於年度集中報告後新產生的經商辦企業情況，也要及時報告。
違反禁業規定：領導幹部退現職
同時，對領導幹部報告的經商情況，要進行隨機抽查和重點查核。發現有關情況違反禁業規定者，責令領導幹部作出說明，由其配偶、子女及其配偶退出經商辦企業，或由領導幹部本人退出現職、接受職務調整，並視情況給予領導幹部相應處理、處分。
其中，對擬提拔或進一步使用的領導幹部，結合幹部選拔任用的「凡提四必」規定進行查核。不符合擬任崗位禁業規定者，家人應退出經商辦企業，不同意退出者不予任用。
「凡提四必」是指，對擬提拔或進一步使用人選的幹部檔案必審、個人有關事項報告必核、紀檢監察機關意見必聽、線索具體的信訪舉報必查，堅決防止「帶病提拔」。
規定要求，對領導幹部不如實報告配偶、子女及其配偶經商辦企業情況，且這些家人違反禁業規定經商辦企業，以及採委託代持、隱名投資等形式虛假退出，還有利用職權為配偶、子女及其配偶經商辦企業提供便利、謀取私利等行為，將依規依紀依法嚴肅處理。
習近平：管好配偶子女 乾淨做事
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平1月18日在十九屆中央紀委六次全會上發表講話時強調，領導幹部特別是高級幹部要從思想上固本培元，提高黨性覺悟，增強拒腐防變能力，一定要重視家教家風，以身作則管好配偶、子女，本分做人、乾淨做事。
1984年12月3日中共中央、國務院作出《關於嚴禁黨政機關和黨政幹部經商、辦企業的決定》規定，鄉及以上黨政機關在職幹部（包括退居二線的幹部），一律不得以獨資或合股、兼職取酬、搭乾股分紅等方式經商、辦企業；也不允許利用職權為其家屬、親友所辦的企業謀取利益。
決定規定，黨政機關不得使用公款（包括行政經費、黨團費、老幹部特需經費等）、貸款以及在職幹部自籌資金，自辦企業或與群眾合辦企業，不得在經濟利益上與群眾興辦的企業掛在一起。
1998年7月起軍隊、武警、政法禁經商
中共中央1998年7月作出決定，軍隊、武警部隊、政法機關一律不再從事經商活動。
當年7月25日中共中央辦公廳、國務院辦公廳發表《關於軍隊武警部隊政法機關不再從事經商活動的通知》要求，在清理經商活動的過程中，必須嚴明紀律，防止國有資產流失和發生違法違紀行為，嚴禁隱匿、轉移、轉讓、變賣企業資產嚴禁以任何名義私分企業財物；嚴禁弄虛作假，塗改、轉移或者銷毀賬目等要求。
通知提到，違反上述紀律要求，要追究主要領導人和直接責任人的責任，並視情節輕重，給予黨紀、政紀和軍紀處分，直至開除黨籍、軍籍和開除公職；構成犯罪的，要依法追究刑事責任。
2009年4月23日，前國家主席、中央軍委主席江澤民到杭州視察，他提到自己在中央工作時決定軍隊一律不得經商對中國的貢獻：
到了北京我幹了這十幾年也沒有什麼別的，大概三件事。一個，確立了社會主義市場經濟。第二個，把鄧小平理論列入黨章。第三個，就是『三個代表』。如果說還有一點成績，就是軍隊一律不得經商，這個對軍隊的命運有很大的關係。
80年代，時任國防部部長張愛萍曾經多次力陳軍隊經商之弊：
「軍隊和政府經商，勢必導致官倒，官倒必然導致腐敗。穿著軍裝倒買倒賣，是軍隊的恥辱，國家的悲哀。提倡部隊做買賣賺錢，無異於自毀長城。」
「什麼公司、公司的，就是藉公肥私。什麼中心！我看就是以錢為中心！」
「有些人要去搞企業、公司經商，就讓他們離開軍隊或政府去搞好了！這種官商或軍商，實不是我們共產黨領導的軍隊幹的，只有軍閥國民黨可以。熱衷於經商，必然導致腐敗。尤其是國防科工委機關，不去向科學技術高峰攀登，而熱衷於賺錢，實在可悲！不要把自己的人格也變成商品！」
「軍隊一旦向錢看了，軍隊的光榮就完全玷污了，解放軍就再也不是人民軍隊了，黨也不稱其為共產黨了。這根本不是個方法問題，而是個立場問題。」