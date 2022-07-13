易烊千璽搶公職惹議　胡錫進懟年輕人：不適應困難，對社會沒信心

内地演員易烊千璽、胡先煦、羅一舟等人近日疑以特權考入國家話劇院引發群情激憤，《環球時報》特約評論員胡錫進批評，娛樂話題變成嚴峻的社會話題，越來越多悲情新聞取代勵志的長期主旋律，社會必須高度關注。

同時，認為政府應該加快恢復經濟繁榮，社會福利體系向年輕人傾斜，以改善年輕人因為不適應國家困難而焦慮不滿，怨社會「內捲」不公平，對社會和中國沒信心。



有内地網民抱怨，國家話劇院有編制，易烊千璽那麼有錢還來搶普通年輕人千辛萬苦也難謀到的鐵飯碗，更多人不滿於幾個明星的考試程序被簡化，認為程序不正義。

2022年内地大學畢業生首破千萬，達到了1076萬人，就業壓力也到了新高。國家統計局公布，5月全國城鎮調查失業率為5.9%，而16-24歲人口調查失業率，則升至18.4%。

《環球時報》特約評論員胡錫進指。年輕人不適應國家遭遇當前的臨時困難，對社會沒有信心，抱怨「內捲」嚴重，對體制內職位追捧越來越高。（香港01記者攝）

胡錫進表示，這兩年經濟增長放緩，加上疫情衝擊，很多人感覺體制內的工作更像是「避風港」，公務員和事業編制吸引，網民就錯誤解讀易烊千璽等人以不公平方式佔有老百姓渴望公職。

他分析，近期，網絡輿情熱點一個接一個，原因是年輕人焦慮，不適應國家遭遇當前的臨時困難，經濟低迷後，對社會沒有信心，抱怨「內捲」嚴重，對體制內職位追捧越來越高。現在大城市很多年輕人、尤其是新移民，因為壓力太大一提起生孩子頭就大。很多企業和機構裡的員工在沒有加薪的情況下變「忙」了，或者疲倦感增加。

他認為中國唯有加快重振經濟，創造更多就業崗位，讓收入不斷增長繼續成為穩定的趨勢，才能托住當代年輕人的視野和期待，避免失落感。年輕人需實際看到國家經濟重新強勁起來，感受到自己和周圍人境遇的好轉，他們的信心需要事實支撐。

内地演員易烊千璽、胡先煦、羅一舟不止是中央戲劇學院同學，也是室友。（事業管理局）

除了加快恢復經濟繁榮，胡錫進認為社會福利體系應適度向年輕人傾斜。他指，年輕人承擔了更多負重。今年在職員工的工資很難實現正增長，但是國家社保局宣布今年退休金上漲4%。雖然國家公佈的在職職工增長快於退休金增長，但是年輕人花銷增長壓力要比退休者相同壓力大得多。

他表示，光打氣講道理效果有限，只有恢復經濟繁榮問題才能化解。而社會要對福利制度適度向年輕人傾斜形成共識，找出調節辦法。

他發現，輿論場上幾乎沒有孤立的情緒，輿論往往都是多種焦慮和不滿的匯合。改善年輕人的職業和生活處境，建立他們對未來更好的預期，這必須是中國社會持之以恆的努力。

網民在文章評論紛紛批評胡錫進避重就輕，轉移話題：

「沒說明星不能考編，問題是他們三個真的考了嗎？」

「為什麼國家話劇院院長三月份接受採訪是說演員需要筆試，4月份就取消筆試了」

「他不只是考編程序不正義，還有中考特權，以及投訴人信息被官方洩露等等一系列特權問題，還有後續的壓熱搜、炸群，屏蔽微信關鍵詞等更多特權問題。」

「重點不是他們的招錄程序不合規嗎？要求線下面試連到場都做不到，還被錄取。」

「結果還是將這件事定性為：娛樂事件，如果僅僅是娛樂事件，社會大眾完全可以一笑了之。現在群情激憤關注是公平不公平，是年輕人的未來在哪裏？有些人傾盡全力，卻發現一開始就是錯的，這是信任危機。

「我們關注不是易烊千璽該不該考國家話劇院，而是國家話劇院為了某些人改變規則，讓普通辛苦努力的廣大學子怎麼想？是不是有權勢就可以為某個人改變進入體制內規則。」

「人民受教育程度越高，越難以管控輿論了。不真正探討問題的本質，人民是不會信服你的觀點的。」

