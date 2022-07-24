吹冷氣「吹」入ICU？醫生提醒：冷氣26度、通風鍛煉、多喝水

每年夏季，因吹冷氣而患病就診的不在少數。河南鄭州人民醫院鄭東院區呼吸內科兼重症醫學科主任盧濱表示，天冷時，大家都會預防呼吸道疾病，而在天熱時，卻容易忽視。



内地媒體《河南新聞廣播》報道，近來因鼻塞、流涕、喉嚨痛等感冒症狀患者增多，免疫力低的患者還會出現重症。

冷氣在給人們帶來舒爽之時，也帶來了一些病痛。比如，鼻塞、咽喉腫痛、頭疼頭暈、打噴嚏、發燒、耳鳴、乏力、疲倦等。少數人群還會出現皮膚髮乾粗糙、易過敏，不同程度的手腳麻木、四肢肌肉關節酸痛，嚴重者還可引發口角歪斜。諸如此類現象，在現代醫學上統稱為「冷氣病」。

盧濱說：「在不適宜的溫度下，會降低呼吸道的防禦能力，上呼吸道的微生物就會侵入下呼吸道，出現呼吸道的感染，包括我們普通感冒、肺炎、慢阻肺的急性加重。免疫力比較低下的，感染特定的病原體，像一些軍團菌、真菌，嚴重的時候可能會住到ICU，還有哮喘的急性發作也會出現一些重症的情況。」

2022年7月7日，中國北方部分地區正在經歷幾十年來最嚴重的熱浪之一，部分地區的溫度達到了攝氏40度。（Getty Images）

要健康清涼度夏，盧濱建議，調理好合適的溫度和濕度，最佳的冷氣溫度是攝氏26度，這是體感最適宜的溫度。注意通風，定時開窗。平時多喝開水，加速體內新陳代謝。避免冷氣冷風直吹，尤其是大汗淋漓時。定期清洗冷氣，防止微生物滋生，減少疾病的污染源。適當進行鍛煉，提高免疫力。不要在靜止的汽車內打開冷氣，以防汽車發動機排出的一氧化碳回流車內而發生一氧化碳中毒。

夏季除了「冷氣病」高發外，還有不少高血壓、冠心病患者因冷氣室內外溫差，導致心梗、腦梗等心腦血管意外。其實，使用冷氣後忽冷忽熱的人為環境，對高血壓、心髒病患者非常不利。

如果長時間待在低溫環境下生活，外周血管一直處於過度收縮的狀態，就容易破壞正常的血液循環，加重心臟的負擔，使得心髒病復發的機率大大增加，出現心率失常、早搏甚至心跳驟停、心衰猝死等。