台海軍演｜福州廈門反而沒有　僅平潭台商收到福建國安局這簡訊

大陸解放軍昨（4日）在台灣周邊進行大規模聯合軍演，距離台灣最近平潭島釋出最多軍演畫面，引發外界關注。平潭台商李先生也向《東森新媒體ETtoday》提供消息，昨天軍演結束後，重要軍區附近村民被口頭告知「不要再拍攝上傳軍演畫面」。甚至4月開始所有平潭居民都收到簡訊告知，「禁止拍攝錄影，洩密國安機密將有刑事責任。」由此推估，平潭26年後這次對台軍演早有準備。



大陸解放軍宣布2022年8月4日12時至7日12時，在相關海域和空域進行重要軍事演訓行動，進行實彈射擊。

其中，平潭島自1996年「台海危機」之後再也沒有實行軍演，這次也加入實彈演習。由於平潭距離台灣直線距離130公里，距新竹僅68海浬。依照解放軍公開資料，部署在福建平潭的火箭炮能覆蓋台灣全境，這次軍演引起外界關注。

居民被口頭告知「不要再拍」 平潭台商收到「福建國安局」簡訊 點圖了解更多：

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昨天平潭整天實彈射擊過程幾乎「全島一起錄」，微博熱搜看的最清楚的飛彈畫面都是平潭居民上傳的影片，大陸官方也沒有要求刪除或下架，但弔詭的是，軍演結束後，傳出平潭重要軍區附近村落的居民被口頭告知「不要再拍了」。

平潭經商的李先生向《東森新媒體ETtoday》記者表示，昨天傍晚軍演告一段落後，部分村裡領導口頭勸說村民，不要拍攝軍演畫面，也不要上傳影片，但沒有發佈相關公文。但現在是手機網路時代，加上平潭島一抬頭幾乎能看到飛彈，阻止拍攝真的很難。

他也向記者提供「福建國安局」多封簡訊，內文寫：「對軍事目標及周邊區域拍照、攝像、勘測等行為均有可能洩露國家秘密，情節嚴重者將承擔相應刑事責任。國家安全機關舉報電話12399。」

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李先生說，每年福建軍區都會有例行軍演，民眾都會收到簡訊，一開始也不以為意。後來大家才發現「只有平潭人才收到！」福州、廈門反而都沒有。平潭甚至早4月開始陸續收到通知，直到軍演前都有收到。

他推估，兩岸止戰後，平潭積極發展觀光，26年來幾乎不參與大規模演習。「可見這次解放軍把平潭納入對台軍演，似乎早有準備。」這也是自從1996年「台海危機」之後，平潭第二次實彈演習。

另外，李先生今也提供新消息，平潭宣布7月30日第一波軍演之前，所有平潭島公司行號、相關單位等被通知造冊，「必須調查有多少台灣員工」，至今沒有說明原因。

《東森新媒體ETtoday》昨3日得知消息，北京部分區域公安緊急要求轄區內商場清查內部商戶有多少台灣或美國企業，連美國商會成員也被調查「母公司所屬地」，已經多家商場和美國商會成員收到通知，至今也是原因不明。另外，上海商場業界消息和商會尚未收到有關通知。

目前平潭台商界認為，可能台海時局敏感，可能保護掌握台灣人安全；一方面是否和「社運人士楊智淵有關？」但不至於為難在陸打拚所有台灣民眾，畢竟李明哲、楊智淵事件畢竟都是個人行為。

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