彭博：北京嚴打晶片業高管查腐敗　不滿花大錢仍被美國「卡脖子」

内地政府正在晶片行業掀起一場聲勢浩大的反腐風暴。美國媒體《彭博社》9日報道說，北京此舉實際上源於中共中央政治局對於中國半導體行業多年來接受國家大筆資金投入及大量政策扶持仍無法取得突破並解決被美國「卡脖子」問題越來越感到挫折和憤怒。



美國媒體《美國之音》援引《彭博社》報道，有了解中央政治局思維的消息人士表示，中國領導人習慣於以舉國之力扶持某些重大科技項目的攻關突破，因此對半導體行業過去十年來得到國家大量資金投入和政策扶持卻仍然無法實現突破極為不滿，反腐風暴也是北京高層對半導體行業不滿與憤怒的體現。

消息人士表示，美國對中國半導體行業的封殺逐漸收緊，嚴重挫敗了北京在半導體行業突破美國封殺、並且獨樹一幟的「雄心壯志」。習近平為核心的中共當局曾向中國的半導體行業投資1000億美元，以打破該行業對美國和西方的依賴，解決被美國和西方卡脖子的問題，但是錢花了，問題卻一直解決不了，導致當局要對該行業進行徹底的調查。

6月28日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在湖北省武漢市考察。這是28日下午，習近平在武漢華工激光工程有限責任公司半導體面板激光智能裝備生產車間，察看激光技術產業應用展品。（新華社）

報道引述消息人士的話說，當高層領導上個月審閱晶片行業的報告時，竟然發現該行業的許多進展有明顯被誇大之嫌，而且很多投資根本就沒有任何效果。儘管努力了多年，中國在晶片製造方面與西方的差距根本沒有縮小，更談不上消除這一差距了。

報道表示，中國的科技巨頭華為曾強力推動科研，以求以國產的硬件取代美國產品，但是中國整體上仍然依賴進口來滿足每年價值1550億美元的晶片需求。

據內地微信公眾號《數智前線》昨日（30日）文章，近日中國半導體行業數位人士被帶走調查。過去幾年，中國晶片行業成為投資熱點，發展提速。但同時，大量依靠進口晶片的事實並未改變，進口仍佔全球市場約1/3。2021年，美國對半導體研發的投入佔到全球55%，中國僅為3.1%。

文中提到，雖然這幾位晶片人士可能因不同原因被調查，但針對國家集成電路大基金（以下簡稱大基金）人士先後被調查，一位資深專家表示，「大基金在國內半導體產業鏈初創期，實際上起到了拉動作用。根據相關數據，一期二期大基金拉動了上萬億元的資本進入半導體行業。」但大基金的投資效率還不夠高，長遠看，國內半導體產業一定要解決自主可控問題，這也是最本質的問題。

左起，紫光集團聯席總裁刁石京，華芯投資總裁路軍，紫光集團董事長趙偉國，國家集成電路產業投資基金總裁丁文武，紫光集團總裁張亞東，紫光集團聯席總裁齊聯。（大半導體）

報道說，中芯國際在與外國競爭中或許有一些斬獲，但是業界專家表示，該公司的進展也被誇大了。報道說，2021年年底，當拜登政府表明無意改變特朗普政府對中國的強硬政策，而中國半導體行業的領頭羊清華紫光瀕臨破產之時，北京高層的不滿已經到了頂點。

目前已經在接受調查的中國半導體行業的主管名單看起來已經像是中國半導體行業的名人錄。7月29日原工信部電子司司長、紫光集團前總裁刁石京被調查。7月中旬，紫光集團原董事長趙偉國被有關部門帶走調查。7月27日據內地媒體《財新》報道，國家集成電路產業投資基金股份有限公司總裁丁文武被有關部門調查。而7月17日，國家晶片大基金管理公司原總裁路軍涉嫌嚴重違紀違法，正在接受調查。

中國半導體行業遭遇大地震，繼晶片業大佬路軍、丁文武等人落馬後，8月8日傳出華芯投資管理有限責任公司（華芯投資）投資三部副總經理楊征帆，及深圳子基金「鴻泰基金」合夥人王文忠被帶走調查。

《新浪科技》報道，有業內人士表示，「這也說明目前國家對半導體產業的推動，管理越來越嚴格了。」據該人士透露，「早些年大基金投資時期，一些半導體工廠建設成本明明一開始只花費了2億多，但卻對外說建廠成本近20億，中間存在諸多不透明處。」