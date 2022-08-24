內地4地產界高管同一日被查　內媒指罕見　二人涉廈門最大國企

內地有4名地產界高管或前高管於周二（23日）先後被查，涉及央企華潤集團旗下的華潤置地、廈門最大國企廈門建發集團，以及深圳最大公共住房企業深圳市人才安居集團有限公司。內媒指，四位地產大佬於同一天被查的情況屬實罕見。



周二晚間，「鷺島清風」連發消息指出，廈門建發集團有限公司黨委委員、副總經理，建發房地產集團有限公司黨委書記、董事長莊躍凱，以及廈門建發集團有限公司黨委委員，廈門建發城服發展股份有限公司黨委書記、董事長施震涉嫌嚴重違紀違法，目前皆正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。

據《每日經濟新聞》報道，連續11年獲得「中國房地產開發企業50強」的建發房地產集團有限公司，是廈門建發集團旗下專業房地產開發企業，旗下控股建發國際（01908.HK）、建發物業（02156.HK）、建發合誠（603909.SH）；廈門建發城服發展股份有限公司始建於2016年11月，以城市公共服務、城市更新改造為主營業務。

建發集團官網顯示，建發脫胎於1980年成立的廈門建設發展公司，目前年營業收入達逾7000億元（人民幣．下同），資產規模達逾6500億元。據8月3日發布的2022年《財富》世界500強排行榜，廈門建發集團與廈門國貿控股集團、廈門象嶼集團為三家上榜的廈門企業，其中排77名的建發集團為首家躋身百強的閩企。而在2021廈門企業100強榜單中，上述三家廈門市屬國企也高居前三甲。

然而據建發集團官網8月5日消息，自8月8日起，廈門市委專項巡察組進駐建發集團，進行為期1個月左右的專項巡察，重點監督檢查國有土地、房屋建築物資產管理使用情況。巡察任務包括著力查找國有資產管理使用中存在的責任、作風和腐敗問題，推動解決制約影響國有資產保值增值、發揮效益的主要矛盾和深層次問題，促進閒置、低效資產盤活利用、提增效益、規範管理，服務廈門經濟社會高質量發展。

對於莊躍凱被查，建發合誠表示，除擔任公司董事長、董事會戰略委員會委員職務外，莊未擔任公司其他任何職務；截至公告出具日，公司各項業務正常運轉，該事項對生產經營無重大不利影響。建發國際也發布消息，稱目前公司經營一切正常，公司將根據相關法律法規及上市規則的規定適時發出進一步公告。

另一方面，周二同日，「廉潔深圳」官微消息指，深圳市人才安居集團有限公司副總經理劉暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查；「廉潔四川」消息則指，華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對其進行紀律審查，經國家監委指定四川省監委管轄，四川省監委指定綿陽市監委管轄，綿陽市監委正對其進行監察調查。

報道指，2016年6月30日註冊成立的深圳市人才安居集團為深圳市國資委履行出資人職責的國有獨資公司，註冊資本達1000億元，其約是萬科的9倍、碧桂園地產集團的7倍。截至今年6月，該集團已開工76個項目（其中8個竣工），總建築面積1201萬平方米，涉及房源9.3萬套；累計籌建公共住房16.1萬套，供應公共住房6.2萬套，約佔全市同期總量的三分之一。

而1971出生的唐勇在22歲便加入了華潤集團，在近30年的歲月間先後就職於中國華潤總公司海南三亞東方大酒店、隆地企業有限公司（華潤物業前身）以及華潤物業、華潤置地、華潤電力以及華潤集團業務單元。受查前，其職務是華潤現代服務有限公司專業總監。