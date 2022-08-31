中國網民規模達10.51億　互聯網普及率達74.4%　短片用戶增長快

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今日發布第50次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》（報告），截至2022年6月，中國網民規模為10.51億，互聯網普及率達74.4%。



互聯網基礎建設全面覆蓋，用戶規模穩步增加

官方媒體《人民網》報道，《報告》顯示，在網絡基礎資源方面，截至2022年6月，中國域名總數為3380萬個，「.CN」域名數為1786萬個，IPv6地址數量為63079塊/32，較2021年12月增長0.04%。在信息基礎設施建設方面，截至2022年6月，中國千兆光網具備覆蓋超過4億戶家庭的能力，已累計建成開通5G基站185.4萬個，實現「縣縣通5G、村村通寬帶」。三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達5.63億戶，比上年末淨增2705萬戶；其中100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達5.27億戶，佔總用戶數的93.7%。三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶16.39億戶。

網民規模持續提升，網絡接入環境更加多元

《報告》顯示，在網民規模方面，中國網民規模持續穩定增長，較2021年12月新增網民1919萬，互聯網普及率較2021年12月提升1.4個百分點。農村地區互聯網基礎設施建設全面強化，中國現有行政村已實現「村村通寬帶」，推動農村地區互聯網普及率較2021年12月提升1.2個百分點，達58.8%。在網絡接入環境方面，網民人均每週上網時長為29.5個小時，較2021年12月提升1.0個小時。網民使用手機上網的比例達99.6%；使用桌上電腦、手提電腦、電視和平板電腦上網的比例分別為33.3%、32.6%、26.7%和27.6%。

供應商於2020年3月29日在湖北省武漢市漢口北方國際商品交易中心通過在線直播展示商品。（Getty Images）

互聯網應用持續發展，短片增長最為明顯

《報告》顯示，截至2022年6月，中國短片的用戶規模增長最為明顯，達9.62億，較2021年12月增長2805萬，佔網民整體的91.5%。即時通信用戶規模達10.27億，較2021年12月增長2042萬，佔網民整體的97.7%。網絡新聞用戶規模達7.88億，較2021年12月增長1698萬，佔網民整體的75.0%。網絡直播用戶規模達7.16億，較2021年12月增長1290萬，佔網民整體的68.1%。在線醫療用戶規模達3.00億，較2021年12月增長196萬，佔網民整體的28.5%。